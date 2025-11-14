میلی صفحه خبر لوگو بالا
یادداشت
کد خبر: ۱۳۴۰۰۷۲
بازدید: ۲۲۹۳

عکس: شترداری در مغان

در دشت پهناور مغان، شترداری بیش از یک شغل ساده است؛ این حرفه سنتی، ستون معیشت بسیاری از خانوار‌های منطقه را تشکیل می‌دهد. شتر‌ها با تحمل گرما و خشکی و تولید شیر، گوشت و پشم، نقش مهمی در اقتصاد بومی دارند و پرورش آنها فرصتی پایدار برای زندگی مردم فراهم کرده است. مردمان مغان با تجربه‌ای نسل‌به‌نسل، نه تنها از این حیوانات برای تأمین نیاز‌های روزمره بهره می‌گیرند، بلکه شترداری را به عنوان میراثی فرهنگی و اقتصادی، در دل طبیعت منطقه ادامه می‌دهند.

برچسب‌ها:
شتر شترداری دشت مغان اردبیل عکس مستند ایران من
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
