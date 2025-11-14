بمناسبت سالگرد شهادت شهید حاج حسن تهرانی مقدم
سردار شهید حسن طهرانی مقدم
سردار شهید حسن طهرانی مقدم از فرماندهان و مؤسسان توپخانه سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق است. آخرین سمت وی، ریاست سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران بود. شهید تهرانی مقدم به عنوان یکی از پایهگذاران برنامه موشکی در سپاه پاسداران شناخته میشود. این شهید بزرگوار در سال ۱۳۹۰ در پی حادثه انفجار زاغه مهمات واقع در پادگان شهید مدرس ملارد، به درجه رفیع شهادت نائل آمد..
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.