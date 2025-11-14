میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۰۰۶۰
بازدید: ۳۲۷

بمناسبت سالگرد شهادت شهید حاج حسن تهرانی مقدم

سردار شهید حسن طهرانی‌ مقدم

سردار شهید حسن طهرانی مقدم از فرماندهان و مؤسسان توپخانه سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق است. آخرین سمت وی، ریاست سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران بود. شهید تهرانی مقدم به عنوان یکی از پایه‌گذاران برنامه موشکی در سپاه پاسداران شناخته می‌شود. این شهید بزرگوار در سال ۱۳۹۰ در پی حادثه انفجار زاغه مهمات واقع در پادگان شهید مدرس ملارد، به درجه رفیع شهادت نائل آمد..

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
شهید طهرانی مقدم حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران عکس پرتره پرتره شخصیت شخصیت ها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.