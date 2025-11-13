میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۳۹۶۱
بازدید: ۳

عکس: مضیف، نماد مهمان‌نوازی

از عرب‌های ساکن استان‌های جنوبی ایران گرفته تا عرب‌های عراق،در مضیف از مهمانان خود پذیرایی می‌کنند، سالنی بزرگ و گسترده با ستون‌هایی از نی و پوششی از حصیر که شکاف‌هایی پنجره‌ مانند برای ورود نور دارد وکف آن با فرش و قالیچه پوشانده می‌شود و مکانی برای پذیرایی از مهمانان،جلسات حل و فصل امور است.ورودی مُضیف باید رو به قبله و بدون در بوده تا همواره بر روی مهمانان گشوده باشد. ارتفاع این در کوتاه است تا افراد وارد شونده به احترام حاضرین در جلسه سر را خم نمایند.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
