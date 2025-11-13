عکس: مضیف، نماد مهماننوازی
از عربهای ساکن استانهای جنوبی ایران گرفته تا عربهای عراق،در مضیف از مهمانان خود پذیرایی میکنند، سالنی بزرگ و گسترده با ستونهایی از نی و پوششی از حصیر که شکافهایی پنجره مانند برای ورود نور دارد وکف آن با فرش و قالیچه پوشانده میشود و مکانی برای پذیرایی از مهمانان،جلسات حل و فصل امور است.ورودی مُضیف باید رو به قبله و بدون در بوده تا همواره بر روی مهمانان گشوده باشد. ارتفاع این در کوتاه است تا افراد وارد شونده به احترام حاضرین در جلسه سر را خم نمایند.
