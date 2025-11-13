عکس: محل سقوط هواپیمای نظامی ترکیه
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که ۲۰ تن از سربازان این کشور در پی سقوط یک فروند هواپیمای باری نظامی ترکیه در گرجستان، جان خود را از دست دادهاند.هواپیمای ساقطشده از نوع C-130 Hercules بوده و از فرودگاه «گنجه» در جمهوری آذربایجان برخاسته بود. این هواپیما پس از ورود به حریم هوایی گرجستان و در فاصله ۵ کیلومتری از مرز، دچار سانحه شده است.
