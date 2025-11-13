میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۳۹۹۳۲
بازدید: ۴۲۴

عکس: تأثیر تغییرات اقلیمی بر زمین‌های کشاورزی بنگلادش

در ناحیهٔ «کوریگرام» در شمال بنگلادش، هر سال صدها خانواده با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند که در آن رودخانه‌ها به‌معنای واقعیِ کلمه زمین را می‌بلعند. این اتفاق به‌دلیل فرسایش شدید کناره‌های رودخانه است که با هر فصل بارندگی تشدید می‌شود.افزایش بارش‌های غیرقابل‌پیش‌بینی، ذوب یخچال‌های هیمالیا و تغییر الگوهای جریان رودخانه‌ها باعث شده که فرسایش شدیدتر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر شود.

