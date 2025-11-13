تک نوازی سرنا ؛ ماشاالله رسام

استاد ماشاالله رسام 20 آبان 1404 در سن 91 سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن درگذشت. ماشالله رسام، مشهور به آشیق ماشالا و دارنده مدرک معادل دکتری موسیقی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی از قدیمی‌ترین و تأثیرگذارترین نوازندگان بالابان و سرنا در ایران بود. آثار و اجراهای او همیشه با شور و حسی ناب، جایگاهی ویژه در دل دوستداران موسیقی سنتی ایران داشته است. در کارنامه هنری زنده‌نام رسام، کسب رتبه نخست جشنواره موسیقی مقامی زاگرس‌نشینان در ساز سرنا و دریافت نشان درجه یک هنر که معادل دکترای هنری است، وجود دارد. یکی از آخرین اجراهای رسام را می‌بینید و می‌شنوید.