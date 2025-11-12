En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
چرا ابرها وارد ایران نمی‌شوند؟! توضیح یک مسئول
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۹۸۴۹
کد خبر:۱۳۳۹۸۴۹
9 بازدید
حیات وحش

تصاویر بز موش گونه نادر شمال ایران

سعید موسی‌زاده، طبیعت‌گرد و دوستدار حیات وحش در دیلمان استان گیلان، ویدیویی از مشاهده یک «بز موش» را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. بز موش | Jerboa یا موش‌های دوپا از گونه‌های کمیاب جوندگان بیابانی است که با پاهای بلندش به‌صورت جهشی حرکت می‌کند. این گونه جانوری نادر که به گفته موسی‌زاده در زبان محلی به آن کانگوروی وحشی می‌گویند، معمولا در مناطق خشک و نیمه‌خشک زندگی دارد و مشاهده آن در مناطق مرطوب شمالی کشور بسیار غیرمعمول تلقی می‌شود.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
حیات وحش سعید موسی زاده ویدیو بز موش حیات وحش ایران Jerboa
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
کوهنوردان خرس سبلان را از طبیعت حذف کردند
عکس العمل دیدنی یک چوپان به حمله خرس
تصاویر افعی دم عنکبوتی در دهلران
جدال عقاب‌های صحرایی در اراک
تصاویر تماشایی از بز کوهی و ماه در بوشهر
تصاویر تماشایی از عقاب شاهی در یزد
تصاویری دیدنی از بچه روباه‌ها در حیات وحش ایران
خرس قهوه‌ای در حال خوردن آلو جنگلی در هیرکانی
تصاویر نادر از پلنگ ایرانی در حال خوردن لاشه گراز
شکوه عقاب طلایی را در ارتفاعات البرز ببینید
محاصره خرس قله دماوند توسط کوهنوردان!
پذیرایی از خرس گرفتار در تله کشاورزان مازندرانی با آب و عسل
تصاویر باشکوه هلیا یوزپلنگ جدید ایرانی
رقص تماشایی یک پرنده در بیابان‌های ایران
استتار پلنگ ایرانی در ارتفاعات مازندران
شکار گوساله توسط پلنگ برفی در آذربایجان غربی
تصاویر بزرگ‌ترین افعی ایران
آزار یک کفتار پس از افتادن در استخر
تصاویر شگفت‌انگیز از بزها نزدیک قله‌های زاگرس
شکوه فلامینگوها در دریاچه مهارلو شیراز
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟