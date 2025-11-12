حیات وحش
تصاویر بز موش گونه نادر شمال ایران
سعید موسیزاده، طبیعتگرد و دوستدار حیات وحش در دیلمان استان گیلان، ویدیویی از مشاهده یک «بز موش» را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. بز موش | Jerboa یا موشهای دوپا از گونههای کمیاب جوندگان بیابانی است که با پاهای بلندش بهصورت جهشی حرکت میکند. این گونه جانوری نادر که به گفته موسیزاده در زبان محلی به آن کانگوروی وحشی میگویند، معمولا در مناطق خشک و نیمهخشک زندگی دارد و مشاهده آن در مناطق مرطوب شمالی کشور بسیار غیرمعمول تلقی میشود.
برچسبها:حیات وحش سعید موسی زاده ویدیو بز موش حیات وحش ایران Jerboa
