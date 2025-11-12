نبض خبر
اگر جان خود را دوست دارید این نقطه تهران نروید
مهدی بابایی نایبرییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: «طیفی از ناایمنیها در پاساژ علاءالدین رفع نشده است و این موجب شده هنوز تاییدیه ایمنی را اخذ نکرده باشد؛ دادستانی نیز در این باره باید ورود کند اما با ادامه این روند، دور از ذهن نیست که شاهد تعطیلی این ساختمان باشیم چرا که باوجود تردد زیاد شهروندان مجموعه بسیار ناایمنی است؛ اگر شهروندان جان خودشان را دوست دارند وارد این مجموعه نشوند.» جزئیات را میبینید و میشنوید.
