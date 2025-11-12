عکس: غزه، هنوز زنده است

دو سال از آغاز بحران در غزه می‌گذرد و این منطقه هنوز زیر سایه ویرانی و آوارگی زندگی می‌کند. خانه‌ها و خیابان‌ها تخریب شده‌اند، مدارس و بیمارستان‌ها آسیب دیده‌اند و هزاران خانواده همچنان آواره و بی‌خانمان هستند. در این مدت، مردم غزه با کمبود آب، برق و امکانات اولیه مواجه بوده‌اند و زندگی روزمره‌شان تحت فشار جنگ و محاصره قرار گرفته است. این گزارش تصویری، تصویری انسانی و نزدیک از زندگی ساکنان غزه ارائه می‌دهد: چهره‌هایی که با درد و فقدان مواجه‌اند، کودکانی که در میان خاکستر بازی می‌کنند و زنانی که با امید و مقاومت روزگار می‌گذرانند. هر تصویر روایتگر دو سالی است که جنگ، آوارگی و ویرانی بر این سرزمین و ساکنانش تحمیل کرده و با این حال، نشان‌دهنده تاب‌آوری و روح انسانی مردم غزه است.