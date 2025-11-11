عکس: رکورد تعطیلی دولت، آمریکاییها را راهی بانکهای غذا کرد
تعطیلی بیسابقه دولت آمریکا، بسیاری از خانوادهها را در تأمین وعدههای روزانه درمانده کرده است؛ جایی که نان سفره، قربانی کشمکش سیاسی واشنگتن شده است. کریگ رایس (Craig Rice, CEO of Mana Food Center) مدیرعامل مرکز غذایی مانا که با افزایش تقاضا مواجه شده است، گفت که این سازمان توزیع مواد غذایی خود را ۳۵ درصد افزایش داده تا پاسخگوی افزایش نیاز باشد.رایس گفت: وظیفه ما این است که تا حد امکان کمبودها را برای این افراد جبران کنیم. این وضعیت غیرقابل تحمل است.در همین حال، تعطیلی دولت آمریکا وارد سیوهفتمین روز کامل خود در روز پنجشنبه خواهد شد که آن را به طولانیترین تعطیلی در تاریخ آمریکا تبدیل میکند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری تعطیلی دولت آمریکا مواد غذایی آمریکا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.