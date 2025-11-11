نبض خبر
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
حرکتی که یک بازیگر زن انجام داده به شدت انعکاس داشته است. شامگاه گذشته، غزاله اکرمی، بازیگر جوان سریال محبوب «سوجان»، با انتشار چند استوری نگرانکننده در صفحه اینستاگرام خود، باعث شوک و نگرانی در میان هواداران و اهالی هنر شد. او در این نوشتهها از ناامیدی عمیق و فشار روحی صحبت کرده و تصویری از دست زخمی خود را منتشر کرده بود که نشانهای از اقدام به خودکشی تلقی شد. در بخشی از این استوریها، غزاله اکرمی مدعی شده بود که یکی از تهیهکنندگان متأهل قصد تعرض به او را داشته و او از دفتر آن فرد فرار کرده است. این روایت تلخ موجی از واکنشها و حمایتهای کاربران فضای مجازی را در پی داشت. با این حال، صبح امروز استوریهای تازهای از سوی این بازیگر منتشر شد که نشان داد حال عمومی او رو به بهبود است و خطر رفع شده است. منابع نزدیک به او نیز تأیید کردند که حادثه به خیر گذشته و تحت مراقبت و حمایت خانواده و دوستانش قرار دارد.
برچسبها:نبض خبر تعرض به بازیگر تجاوز بازیگر غزاله اکرمی ویدیو خودکشی