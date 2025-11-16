سکانس طلایی؛
سکانسهایی از فیلم اشک هور
فیلم اشک هور به کارگردانی و نویسندگی مهدی جعفری محصول سال 1403 است. پس از عقب نشینی رزمندگان ایران، سرنوشت شهید علی هاشمی فرمانده نیروهای ایرانی نامشخص است اما برای او چه اتفاقی افتاده است؟ رؤیا افشار، ساره رشیدی، تورج الوند، رضا ثامری، میثم رازفر و شبنم گودرزی در این فیلم مقابل دوربین وحید ابراهیمی بازی کردند. حبیب خزاییفر موسیقی متن این فیلم را ساخت و میثم مولایی این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.
برچسبها:سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران مهدی جعفری رؤیا افشار ساره رشیدی تورج الوند