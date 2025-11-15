فیلم آنجا همان ساعت به کارگردانی و نویسندگی سیروس الوند محصول سال 1397 است. رعنا معلم مقطع ابتدایی و امیر کارگر کارگاه بلور سازی زندگی عاشقانه خود را در محله قدیمی، در حاشیه شهر آغاز کرده‌اند غافل از آنکه شیطنتی جنون آمیز خوشبختی ساده آن‌ها را نشانه گرفته است. پرویز پرستویی، ماهور الوند، هدیه بازوند، شهرام حقیقت‌دوست، سعید پیردوست، امیرحسین فتحی، شاهرخ فروتنیان، احسان کاردان، فاطمه خانوردی و داریوش آهنچیان در این فیلم مقابل دوربین اصغر رفیعی‌جم بازی کردند. ستار اورکی موسیقی متن این فیلم را ساخت و مستانه مهاجر این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.