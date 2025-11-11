گزارش تلویزیون چین از طرح خطرناک اسرائیل برای ایران

تلویزیون بین المللی چین در گفت و گو با یک استراتژیک ترک از برنامه نهایی اسرائیل برای ایران رونمایی کرد. در فرازهایی از این گزارش آمده است: «توماس باراک، سفیر آمریکا در ترکیه فقط دیپلمات نیست، طراح نقشه‌ جدید خاورمیانه است. او از خزر تا مدیترانه در حال ساختن جبهه‌ای تازه است؛ ترکیه و اسرائیل در مرکز آن، و هدف نهایی‌اش ایران می‌باشد... از قفقاز تا لبنان، از سوریه تا خلیج فارس، همه چیز دارد در چارچوب یک نقشه واحد چیده می‌شود... آمریکا می‌خواهد با دست دیگران، ایران را محاصره کند، نه با جنگ مستقیم بلکه با ائتلاف‌ها، ترورها و فشارهای پنهان... حتی از اتحادی قومیتی سخن می‌گویند؛ اتحادی که ظاهرش صلح اما هدفش شکستن ایران از درون است... این همان نقشه‌ای است که قرن‌ها پیش، صفویان در برابرش ایستادند و امروز دوباره زنده شده است...» گزارش کامل با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.