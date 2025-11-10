عکس: مسجد جامع سنندج؛ گنجینهای پنج قرنی از معماری اسلامی کردستان
مسجد دارالاحسان سنندج که به مسجد جامع این شهر نیز شهرت دارد، یادگاری از دوران قاجار است که به دستور «اماناللّه خان اردلان»، والی کردستان، در سال ۱۲۲۸ هجری بنا نهاده شد. این بنا به عنوان یکی از قدیمیترین و زیباترین مساجد استان، با داشتن دو ایوان، صحن مرکزی، حجرههای اطراف، و شبستان ستوندار با ۲۴ ستون سنگی مارپیچ که با دو سوم قرآن تزئین شده، نمونهای ارزشمند از معماری اسلامی و یک جاذبهی گردشگری مهم در کردستان محسوب میشود.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.