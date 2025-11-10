عکس: چهارمین همایش بین‌المللی طب نظامی کشورهای عضو شانگهای در تهران

چهارمین همایش بین‌المللی طب نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، صبح دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه ارتش و نمایندگان کشورهای چین، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، بلاروس و قزاقستان در هتل سیمرغ تهران گشایش یافت.