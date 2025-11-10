میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۳۹۳۷۵
بازدید: ۴

عکس: چهارمین همایش بین‌المللی طب نظامی کشورهای عضو شانگهای در تهران

چهارمین همایش بین‌المللی طب نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، صبح دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه ارتش و نمایندگان کشورهای چین، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، بلاروس و قزاقستان در هتل سیمرغ تهران گشایش یافت.

برچسب‌ها:
عکس خبری همایش بین‌المللی طب نظامی کشورهای عضو شانگهای امیر دریادار حبیب الله سیاری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
