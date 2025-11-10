En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 709
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۹۳۱۸
کد خبر:۱۳۳۹۳۱۸
1524 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

تعقیب افغانی‌ها توسط مردم در نوار مرزی را ببینید

گروهی قاچاقچیان، افغانی‌ها را در نوار مرزی رها می‌کنند و افغان‌ها پس از عبور پیاده از مرز ایران، در سمت ایران با ادامه زنجیر قاچاق و خودروهای تازه به شهرهای ایران منتقل می‌شوند و این زنجیره انتقال تا تهران پیوستگی دارد. حالا چند ایرانی به یکی از این نقاط ورود افغانی‌ها به ایران رفته‌اند و شروع به تعقیب این مهاجران غیرقانونی می‌کنند. افغانی‌ها هم که فکر می‌کنند با خودروی مرزبانی مواجه شدند، پا به فرار می‌گذارند. برخی این ویدیو خندیده‌اند اما برخی دیگر این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه چند نفر آدم عادی توانسته‌اند رد یکی از محل‌های ورود افغانی‌ها به ایران را بزنند اما خبری از مرزبانی که وظیفه تخصصی‌اش است، در این نقطه نیست؟! این ویدیو که در فضای مجازی وایرال شده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر افغانی قاچاق انسان قاچاق افغانی ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
ویدیوی تبلیغ عجیب قاچاقچی افغان به ایران!
گزارش تکان دهنده از تهدید امنیتی افغان‌ها در ایران
گزارش تلویزیون افغانستان از اخراج مهاجرین از ایران
تصویر تونل زدن افغانی‌ها برای ورود به خاک ترکیه!
سه ویدیوی تکان دهنده از هجوم افغانی‌ها به ایران؛ هزینه 700000 میلیاردی!
مهاجران افغانی جدید حتی کابل را ندیده‌اند!
تصاویر یک افغانی از مراحل قاچاقش به ایران
ویدیوی بیرون کشیدن 16 افغانی از خودروی قاچاق
روایت یوتیوبر افغان از سوءرفتار افغان‌ها در ایران
ویدیوی یک قاچاقچی از قاچاق 16 افغانی به ایران به پژو 405!
گزارش تلویزیون افغانستان از قاچاق پسر 16 ساله افغانی به ایران برای مهریه!
درگیری وحشتناک افغانی‌ها در پایانه مرزی مهران
تصاویر سیل اتوبوس‌های افغانی‌ها به سمت ایران
لحظات قاچاق 21 تبعه افغانستانی‌ با یک پژو 405
شیوه عجیب قاچاق افغانی‌ها از ایران به ترکیه
افغانی‌ها با این کامیون به ایران قاچاق شدند
ویدیوی ترسناک از شیوه قاچاق افغانی‌ها به ایران
تصاویر قاچاق لشکر افغانی به داخل ایران
تصاویر هوایی از انسداد مرز ایران و افغانستان
ویدیوی قاچاقچی بی‌وجدان از قاچاق افغانی‌ها به ایران
ویدیوی هجوم دسته‌جمعی افغان‌ها به ایران مقابل مرزبان‌ها!
برخورد قاطع یک مقام با تسهیل گیران قاچاق افغان
رانندگی وحشتناک قاچاقچی‌های افغان در دل شب
تبلیغات گسترده برای قاچاق افغان‌ها به ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
رض
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
39
پاسخ
ضعف در پاسداری از مرز ها ، اینجوری سلاح وارد میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
29
5
پاسخ
مردم مجاز به چنین کاری نیستند، نکنید اخلاقی نیست، اجازه دهید پلیس به این موضوع ورود کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
28
پاسخ
چه مرز بی در و پیکری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
5
پاسخ
کار خطرناکیه اگه اسلحه داشتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
1
2
پاسخ
گلادیاتور هم گاهی خنده داشت
ساسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
6
3
پاسخ
چه کار زشت و ناپسندی واقعاً این کار زشت و زننده است و در خور یک مملکت نیست.
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟