گروهی قاچاقچیان، افغانی‌ها را در نوار مرزی رها می‌کنند و افغان‌ها پس از عبور پیاده از مرز ایران، در سمت ایران با ادامه زنجیر قاچاق و خودروهای تازه به شهرهای ایران منتقل می‌شوند و این زنجیره انتقال تا تهران پیوستگی دارد. حالا چند ایرانی به یکی از این نقاط ورود افغانی‌ها به ایران رفته‌اند و شروع به تعقیب این مهاجران غیرقانونی می‌کنند. افغانی‌ها هم که فکر می‌کنند با خودروی مرزبانی مواجه شدند، پا به فرار می‌گذارند. برخی این ویدیو خندیده‌اند اما برخی دیگر این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه چند نفر آدم عادی توانسته‌اند رد یکی از محل‌های ورود افغانی‌ها به ایران را بزنند اما خبری از مرزبانی که وظیفه تخصصی‌اش است، در این نقطه نیست؟! این ویدیو که در فضای مجازی وایرال شده را می‌بینید.