عکس: بازگشت به زایمان سنتی؛ قابلهها در خط مقدم سلامت مادران
زنان باردار در مناطق دورافتاده و کوهستانی افغانستان هر روز با خطر بزرگی مواجهاند. نبود ماماهای آموزشدیده و دسترسی محدود به خدمات پزشکی، زایمان را برای آنها به تجربهای پرخطر تبدیل کرده است. جادههای بسته و صعبالعبور در فصل زمستان، زنان را مجبور میکند تا مسافتهای طولانی را با الاغ یا پیاده طی کنند تا شاید به مراکز درمانی برسند. در سایه محدودیتهای طالبان برای آموزش مامایی زنان، بسیاری ناچارند به قابلههای محلی بیتجربه و بدون تجهیزات تکیه کنند. این تصاویر گویای شرایط دشوار و بحرانی زنان افغان است که سلامتشان به شدت در معرض تهدید قرار دارد.
