عکس: زندگی غیرنظامیان در میدان نبرد سودان

در قلب سودان، جایی که جنگ داخلی خانه‌ها را ویران کرده و زندگی روزمره را به نبردی برای بقا تبدیل کرده است، غیرنظامیان هر روز با واقعیتی تلخ و بی‌رحم روبه‌رو هستند. این گزارش تصویری، چهره‌های امید و مقاومت، درد و فقدان، و تلاش برای ادامه زندگی را در میان دود آتش و صدای انفجارها ثبت کرده است. از خانواده‌هایی که خانه‌های خود را ترک کرده‌اند تا کودکان و سالمندانی که زیر سایه ترس و کمبود منابع به زندگی ادامه می‌دهند، هر تصویر روایتگر داستانی است که کلمات به سختی می‌توانند منتقل کنند. این گالری، نه تنها لحظات تراژدی، بلکه روح سرسختانه و انسجام انسانی مردم سودان را به نمایش می‌گذارد، تصویری ملموس از جنگی که پشت تیترها و اخبار، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.