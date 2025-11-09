میلی صفحه خبر لوگو بالا
زلزله ۶.۷ ریشتری ژاپن را لرزاند

زمین لرزه ۶.۷ ریشتری ساحل شمالی ژاپن را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۲۹
| |
579 بازدید

زلزله ۶.۷ ریشتری ژاپن را لرزاند

به گزارش تابناک به نقل از شینهوا، آژانس هواشناسی ژاپن اعلام کرد که امروز  -یکشنبه- زلزله‌ای قدرتمند در سواحل شمالی ژاپن رخ داده و هشدار سونامی صادر شده است.

سازمان هواشناسی ژاپن همچنین  اعلام کرد که این زلزله با قدرت اولیه ۶.۷ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زیر سطح دریا در سواحل استان ایواته رخ داده است.

این آژانس  در مورد سونامی تا ارتفاع یک متر در امتداد منطقه ساحلی شمالی نیز هشدار داد.

تاکنون گزارشی از میزان خسارت این زمین لرزه و سونامی مخابره نشده است.

پیش از این نیز در دوم آبان ماه ۱۴۰۴ زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر هوکایدو واقع در شمال ژاپن را لرزانده بود.

 

ژاپن زلزله زمین لرزه زلزله شدید سواحل
