«محمد مدثر تیپو» می‌گوید: می‌توان درباره حضور ایران در پیمان دفاعی پاکستان و عربستان گفت‌و‌گو کرد.

«محمد مدثر تیپو» سفیر پاکستان در ایران می‌گوید: ایران کشور بسیار مهمی در منطقه غرب آسیا است و مرز‌های مشترک زیادی با پاکستان و افغانستان دارد. ما از نقش میانجیگری ایران در خصوص موضوع پاکستان و افغانستان تقدیر می‌کنیم و همچنین بار دیگر از اقدامات ایران برای کاهش تنش‌ها و میانجیگری ایران برای کاهش تنش‌ها و درگیری با هند تشکر می‌کنیم.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «محمدباقر قالیباف»، در چارچوب دیپلماسی پارلمانی و تقویت نقش‌آفرینی مجلس در حوزه سیاست خارجی سفری سه روزه به پاکستان داشت. تحکیم روابط پارلمانی و تسهیل ارتقای روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین تهران و اسلام آباد از جمله اهداف این سفر بود.

هدف راهبردی این سفر تبدیل فضای بسیار نزدیک شکل گرفته میان دو کشور پس از جنگ ۱۲ روزه به همبستگی راهبردی بود.

مقام‌های پاکستانی نیز علاقمند به توسعه سریع روابط و رفع موانع هستند.

دکتر قالیباف قول داد در چند هفته آینده شخصا و حضورا رفع برخی موانع رابطه با پاکستان را پیگیری خواهد کرد.

تبیین پیروزی استراتژیک ایران بر رژیم اسراییل مهمترین بخش سفر قالیباف به پاکستان بود.

تمامی مقام‌های پاکستان به پیروزی ایران در این جنگ اذعان داشته و آن را تحسین کردند.

قالیباف در گفتگویی راهبردی با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان جزئیات مهمی را درباره مسائل دفاعی و امنیتی مورد بحث قرار داد.

به بهانه این سفر خبرنگار تابناک گفتگویی با «محمد مدثر تیپو» سفیر پاکستان در ایران انجام داده که در ادامه آمده است.

فیلم کامل این مصاحبه در زیر آمده است.

*ایران و پاکستان قصد دارند در آینده نزدیک یک توافق تجارت آزاد امضا کنند. رشد روند کار چطور بوده است و چه زمانی میتوانیم منتظر امضای آن توسط طرفین باشیم؟

دو کشور ظرفیت‌های زیادی برای گسترش واردات و صادرات دارند و برای این منظور جلسات زیادی برگزار شده و می‌شود. مقامات دو کشور تصمیم گرفته‌اند تا سطح تجارت دو کشور را به ۱۰ میلیارد دلار در سال برسانند. ما به امضای این توافقنامه بسیار نزدیک هستیم و تقریبا ۹۰ درصد مذاکرات و کار‌ها انجام شده و فقط منتظر هستیم تا برخی نکات بسیار مهم نهایی شوند. من توقع دارم که این توافقنامه ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده امضا شود.

*آیا دیدار اخیر آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از اسلام آباد به تسریع این روند کمک خواهد کرد؟

حتما، آقای قالیباف سیاستمدار مهمی در ایران است و در دیدار‌هایی که با رهبران پاکستان داشت به گفت‌و‌گو درباره راه‌های توسعه تبادلادت تجاری دو کشور نیز پرداخت. نقش وی و پیگیری‌های وی به این روند کمک زیادی خواهد کرد و نتیجه این همکاری‌ها دهه‌ها برای دو کشور که مرز مشترک طولانی دارند باقی خواهد ماند.

دیدار وی تاثیر مهمی در تمامی سطوح همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مبادلات مردم با مردم دو کشور خواهد داشت.

*در طول جنگ دوازده روز ه رژیم اسراییل علیه ایران آمریکا به نفع اسراییل وارد جنگ با ایران شد که در جریان آم جنگ پاکستان حمایت قوی از ایران کرد، از طرفی هم پاکستان در تلاش است روابط خود با آمریکا را توسعه دهد و تقویت کند. |اکستان بین این دو امر چگونه توازن برقرار می‌کند؟

از منظر توانمندی‌های اقتصادی، ژئوپلتیکی و نظامی، پاکستان یک کشور بسیار مهم در منطقه است. هدف کلی پاکستان ارتقای صلح و ثبات و پایان درگیری‌ها در منطقه است لذا پاکستان از هر چیزی که به این امر کمک کند استقبال می‌کند و همه باید از این مسئله حمایت کنند.

ما با آمریکا روابط بسیار خوبی داریم و جامعه پاکستانی‌ها در آمریکا هم جامعه بزرگ و تاثیرگذاری است و این فرصتی است که پاکستان به توسعه صلح و ثبات نه تنها در منطقه کمک کند بلکه در سطح جهان.

*برای کنترل مرز‌های مشترک ایران و پاکستان چه تعاملات و همکاری‌هایی بین دو کشور در جریان است و چقدر این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها جدی است؟

تلاش‌ها بسیار جدی هستند. باید نگاهی به ماهیت و طبیعت مرز‌ها بیندازیم. ما دارای مرزی ۹۰۰ کیلومتری با مناطقی دور افتاده در هر دو طرف مرز هستیم. ما جلسات منظمی برای هماهنگی‌ها داریم جلساتی در سطح وزرای کشور و معاونان آنها داریم و راه‌های ارتباطی مربوطه، اما هنوز برای ارتقای این همکاری‌ها ظرفیت وجود دارد.

هر دو کشور همکاری‌های خوبی دارند و امروز شرایط نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. البته باید دینامیک‌ها و تحولات منطقه را هم در نظر گرفت که بر عملکرد‌های ما تاثیر می‌گدارند. دولت‌های پاکستان و ایران تلاش‌های زیادی در این خصوص انجام می‌دهند. به نظر من رسانه‌های دو کشور نقش مهمی در آگاهی بخشیدن به مردمان دو کشور در این خصوص دارند.

*مسعود پزشکیان رییس جمهور ایران در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از توافق دفاعی عربستان سعودی و پاکستان حمایت کرد. شما این موضعگیری ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟

ایران ومقامات آن از این توافق دفاعی استقبال کرده بودند. ما روابط عمیق و خوبی با عربستان داریم. این قرار داد هم برای صلح و ثبات منطقه‌ای است.

*آیا امکان پیوستن دیگر کشور‌ها به این توافق وجود دارد؟ از جمله ایران؟

این موضوع یک مسئله فنی است. به نظر من باید نشست و در این خصوص فکر کرد و راه‌هایی پیدا کرد. دولت‌ها باید در این خصوص بنشینند و صحبت کنند.

*بعد از حمله اسراییل به قطر بسیاری ایده تشکیل ناتوی اسلامی را مطرح کردند و پاکستان هم جز طرفداران این ایده بود. آیا فکر می‌کنید با توجه شرایط کنونی منطقه و مشکلات و اختلافات موجود چنین امری امکان پذیر و محقق شدنی است؟

پاکستان یک قدرت نظامی بسیار مهم و استراتژیک در منطقه است و کمک‌های زیادی به امنیت و ثبات منطقه‌ای کرده است. پاکستان در این زمینه در خاورمیانه ایفای نقش کرده است و خواستار پایان درگیری‌ها بوده است.

وقتی ایران مورد حمله قرار گرفت، از حقوق ایران دفاع کردیم. پاکستان تلاش کرده تا بین کشور‌های اسلامی ایجاد همکاری کند. هر اقدامی که به صلح و امنیت منطقه‌ای کمک کند و درگیری‌ها را کاهش دهد مورد استقبال پاکستان است.

*در ماه‌های گذشته شاهد درگیری پاکستان و نیرو‌های طالبان بوده‌ایم. ایران بار‌ها اعلام کرده است که آماده کمک به کاهش تنش‌ها است. پاکستان نقش ایران را در این خصوص چگونه می‌بیند؟

ایران کشور بسیار مهمی در منطقه غرب آسیا است و مرز‌های مشترک زیادی با پاکستان و افغانستان دارد. ما از نقش ایران در این خصوص تقدیر می‌کنیم و همچنین بار دیگر از اقدامات ایران برای کاهش تنش‌ها و میانجیگری ایران برای کاهش تنش‌ها و درگیری با هند تشکر می‌کنیم. ما روابط عمیقی با ایران داریم و تماس‌های منظم داریم. به همین علت فکر میکنم نقش ایران در این خصوص بسیار مهم است.

*اخیرا قیمت برنج وارداتی از پاکستان در بازار ایران افزایش یافته است. آیا فروشندگان پاکستانی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند یا بالا رفتن قیمت‌ها نتیجه مسایل و عوامل تجاری داخل ایران است؟

باید صادقانه به شما بگویم که قیمت به خیلی مسایل و فاکتور‌ها بستگی دارد. این عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند. ما یکی از بهترین برنج‌های جهان را تولید می‌کنیم و ایران یک بازار بسیار مهمی برای ما است.

هر ماه من تماس‌هایی از پاکستان دارم که خواستار صادرات برنج به ایران هستند و من مرتبا جلساتی در این خصوص دارم تا بتوانیم صادرات برنج به ایران را افزایش دهیم. در خصوص قیمت هم باید به شما این اطمینان را بدهم که قیمت ما بسیار رقابتی است.

*پس شما معتقد هستید که بخاطر فاکتور‌های اقتصادی، پاکستان قیمت برنج را افزایش داده است؟

صادقانه بگویم من شخصا خبری از قیمت‌ها ندارم و در این خصوص مطمئن نیستم. فقط میتوانم این را بگویم که منافع زیادی از صادرات برنج به ایران، در پاکستان و ایران وجود دارد و به همین علت سعی می‌کنیم قیمت رقابتی باشد. فکر می‌کنم اگر مشکلاتی وجود داشته باشد تجار باید بنشینند و آنها را حل و فصل کنند. ایران بازار بزرگی برای ما است و این مسئله نه تنها از منظر اقتصادی مهم است بلکه از منظر روابط دو جانبه هم مهم است، زیرا ما روابط عمیقی داریم.

گفت‌و‌گو از پیمان یزدانی