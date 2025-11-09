ششمی قشقایی در دسته ۶۵ کیلوگرم

حافظ قشقایی نماینده وزنه‌برداری ایران در دسته ۶۵ کیلوگرم مردان، صبح امروز، یکشنبه روی تخته آمد که در حرکت اول یک‌ضرب موفق به مهار وزنه ۱۲۲ کیلویی شد.

وزنه‌بردار دسته ۶۵ کیلوگرم ایران در حرکت دوم خود وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در مهار وزنه ۱۲۹ کیلویی در حرکت سوم ناکام ماند.

قشقایی در پایان حرکات یکضرب در رتبه هفتم قرار گرفت. در این وزن، وزنه‌برداران ترکیه، اندونزی و ازبکستان به‌ترتیب با وزنه‌های ۱۴۰، ۱۳۹ و ۱۳۴ کیلوگرم در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

وزنه‌بردار دسته ۶۵ کیلوگرم مردان کشورمان در نخستین حرکت دو ضرب خود موفق به مهار وزنه ۱۶۶ کیلویی شد. قشقایی سپس برای مهار وزنه ۱۷۰ کیلویی اقدام کرد که ناکام بود و در سومین حرکت هم برای وزنه ۱۷۱ کیلوگرمی تلاش بی نتیجه‌ای داشت تا ۱۶۶ کیلوگرم برای او به ثبت برسد.

قشقایی در مجموع ۲۹۲ کیلوگرم را بالای سر برد. او در پایان رقابت‌های این وزن در رتبه ششم قرار گرفت. وزنه‌برداران ترکیه، ازبکستان و عربستان با مجموع ۳۱۰، ۳۰۴ و ۳۰۳ کیلوگرم مدال‌های طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند.