ورزشکاران ایرانی در دومین روز رسمی ششمین دوره بازیهای همسبتگی کشورهای اسلامی مسابقات خود را دنبال میکنند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت ورزشکاران ایران در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض صبح امروز، یکشنبه در رشتههای مختلف آغاز شده است.
مریم بربط جودوکا وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان توانست اولین مدال کاروان ایران در بازهای کشورهای اسلامی کسب کند.
وی امروز در دیدار سوم خود که برای مدال برنز میجنگید توانست جودوکار کامرونی را شکست دهد و مدال برنز را برای ایران به دست آورد.
بربط در اولین بازی خود رودرروی آیتاج گارداشخانلی از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و شکست خورد اما راهی شانس مجدد شد و با مرضایم دویشونبکوا از قرقیزستان رودررو شد و حریف خود را ایپون کرد و پیروز شد تا برای کسب مدال برنز شانس پیدا کند.
تیم دوبل تنیس روی میز زنان ایران با ترکیب ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی مقابل اوگاندا قرار گرفتند که با نتایج ۱۲ بر ۱۰، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۶ به پیروزی رسیدند.
جودیت پاروین نانگونزی و جمیماه ناکاوالا تیم دوبل اوگاندا را تشکیل دادند. شیما صفایی ملیپوش تنیس روی میز ایران در بخش انفرادی با نتیجه ۱۱ بر یک ، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۲ مقابل جودیت میرمبه رقیب اوگاندایی به برتری قاطع دست یافت.
در آخرین بازی نیز ندا شهسواری با پیروزی بر جمیماه ناکاوالا با نتیجه ۸ بر ۱۱، ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۵ برنده شد تا نتیجه نهایی ۸ بر یک به سود ملیپوشان ایران رقم بخورد
الیاس پرهیزگار جودوکا وزن ۸۱- کیلوگرم کشورمان در دومین دیدارش رودرروی ودات بایراک رنک از ترکیه قرار گرفت. پرهیزگار در این مصاف ایپون شد و شکست خورد.
پرهیزگار در شانس مجدد با حاجیمراد عمروف جودوکار روسیالاصل از امارات روبهرو شد. جودوکا وزن ۸۱- کیلوگرم کشورمان در این دیدار هم شکست خورد تا با دومین شکست از جدول مسابقات حذف شود.
امیرعباس چوپان جودوکا وزن ۹۰- کیلو کشورمان در اولین گام از حریف بحرینی خود شکست خورد. چوپان در این دیدار در وقت اضافه سه اخطاره و با این شکست از دور مسابقات حذف شد.
حافظ قشقایی نماینده وزنهبرداری ایران در دسته ۶۵ کیلوگرم مردان، صبح امروز، یکشنبه روی تخته آمد که در حرکت اول یکضرب موفق به مهار وزنه ۱۲۲ کیلویی شد.
وزنهبردار دسته ۶۵ کیلوگرم ایران در حرکت دوم خود وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در مهار وزنه ۱۲۹ کیلویی در حرکت سوم ناکام ماند.
قشقایی در پایان حرکات یکضرب در رتبه هفتم قرار گرفت. در این وزن، وزنهبرداران ترکیه، اندونزی و ازبکستان بهترتیب با وزنههای ۱۴۰، ۱۳۹ و ۱۳۴ کیلوگرم در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتند.
وزنهبردار دسته ۶۵ کیلوگرم مردان کشورمان در نخستین حرکت دو ضرب خود موفق به مهار وزنه ۱۶۶ کیلویی شد. قشقایی سپس برای مهار وزنه ۱۷۰ کیلویی اقدام کرد که ناکام بود و در سومین حرکت هم برای وزنه ۱۷۱ کیلوگرمی تلاش بی نتیجهای داشت تا ۱۶۶ کیلوگرم برای او به ثبت برسد.
قشقایی در مجموع ۲۹۲ کیلوگرم را بالای سر برد. او در پایان رقابتهای این وزن در رتبه ششم قرار گرفت. وزنهبرداران ترکیه، ازبکستان و عربستان با مجموع ۳۱۰، ۳۰۴ و ۳۰۳ کیلوگرم مدالهای طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند.
الیاس پرهیزگار، عضو تیم ملی جودوی مردان ایران در وزن ۸۱- کیلوگرم در نخستین دیدار خود با ابراهیم شراهیلی از عربستان روبهرو شد.
جودوکار وزن ۸۱- کیلویی کشورمان در این دیدار حریف عربستانی خود را با امتیاز یوکو شکست داد.
از تیم اعزامی جودوی مردان و زنان ایران، مریم بربط و امیر عباس چوپان هم امروز روی تاتامی خواهند رفت.
محمدمهدی غلامی و هومر عباسی، دو شناگر کشورمان در ماده ۱۰۰متر کرال پشت به مرحله نیمهنهایی رسیدند.
هومر عباسی در دسته یک خط ۳ با زمان ۵۷ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه و محمدمهدی غلامی در دسته دو خط ۶ با زمان ۵۸ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه به ترتیب با قرار گرفتن در مکانهای سوم و دوازدهم این ماده، به مرحله نیمهنهایی رسیدند که بعدازظهر برگزار خواهد شد.