دو شناگر ایران راهی نیمه نهایی شدند

محمدمهدی غلامی و هومر عباسی، دو شناگر کشورمان در ماده ۱۰۰متر کرال پشت به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند.

هومر عباسی در دسته یک خط ۳ با زمان ۵۷ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه و محمدمهدی غلامی در دسته دو خط ۶ با زمان ۵۸ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه به ترتیب با قرار گرفتن در مکان‌های سوم و دوازدهم این ماده، به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند که بعدازظهر برگزار خواهد شد.