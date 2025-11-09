ورزشکاران ایرانی در دومین روز رسمی ششمین دوره بازیهای همسبتگی کشورهای اسلامی مسابقات خود را دنبال میکنند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت ورزشکاران ایران در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض صبح امروز، یکشنبه در رشتههای مختلف آغاز شده است.
الیاس پرهیزگار، عضو تیم ملی جودوی مردان ایران در وزن ۸۱- کیلوگرم در نخستین دیدار خود با ابراهیم شراهیلی از عربستان روبهرو شد.
جودوکار وزن ۸۱- کیلویی کشورمان در این دیدار حریف عربستانی خود را با امتیاز یوکو شکست داد.
از تیم اعزامی جودوی مردان و زنان ایران، مریم بربط و امیر عباس چوپان هم امروز روی تاتامی خواهند رفت.
محمدمهدی غلامی و هومر عباسی، دو شناگر کشورمان در ماده ۱۰۰متر کرال پشت به مرحله نیمهنهایی رسیدند.
هومر عباسی در دسته یک خط ۳ با زمان ۵۷ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه و محمدمهدی غلامی در دسته دو خط ۶ با زمان ۵۸ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه به ترتیب با قرار گرفتن در مکانهای سوم و دوازدهم این ماده، به مرحله نیمهنهایی رسیدند که بعدازظهر برگزار خواهد شد.