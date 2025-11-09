مهار وزنه ۱۲۶ کیلویی توسط قشقایی

حافظ قشقایی نماینده وزنه‌برداری ایران در دسته ۶۵ کیلوگرم مردان، صبح امروز، یکشنبه روی تخته آمد که در حرکت اول یک‌ضرب موفق به مهار وزنه ۱۲۲ کیلویی شد.

وزنه‌بردار دسته ۶۵ کیلوگرم ایران در حرکت دوم خود وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در مهار وزنه ۱۲۹ کیلویی در حرکت سوم ناکام ماند.

قشقایی در پایان حرکات یکضرب در رتبه هفتم قرار گرفت. در این وزن، وزنه‌برداران ترکیه، اندونزی و ازبکستان به‌ترتیب با وزنه‌های ۱۴۰، ۱۳۹ و ۱۳۴ کیلوگرم در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.