بازی‌های همسبتگی کشورهای اسلامی - ریاض

زنده از عربستان| دو شناگر ایران در نیمه‌نهایی/ شکست پرهیزگار و چوپان در جودو

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در دومین روز رسمی ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۱۵
| |
980 بازدید

زنده از عربستان| دو شناگر ایران در نیمه‌نهایی/ شکست پرهیزگار و چوپان در جودو

ورزشکاران ایرانی در دومین روز رسمی ششمین دوره بازی‌های همسبتگی کشورهای اسلامی مسابقات خود را دنبال می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت ورزشکاران ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض صبح امروز، یکشنبه در رشته‌های مختلف آغاز شده است.

شکست پرهیزگار مقابل جودوکار ترک
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ - ۱۲:۴۵

زنده از عربستان| دو شناگر ایران در نیمه‌نهایی/ شکست پرهیزگار و چوپان در جودو

الیاس پرهیزگار جودوکار وزن ۸۱- کیلوگرم کشورمان در دومین دیدارش رودرروی ودات بایراک رنک از ترکیه قرار گرفت. پرهیزگار در این مصاف ایپون شد و شکست خورد.

پرهیزگار در شانس مجدد با عمروف گادژیموراد جودوکار روسی‌الاصل از امارات رودررو خواهد شد.

حذف چوپان با شکست مقابل جودکار بحرین
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ - ۱۲:۰۰

امیرعباس چوپان جودوکار وزن ۹۰- کیلو کشورمان در اولین گام از حریف بحرینی خود شکست خورد. چوپان در این دیدار در وقت اضافه سه اخطاره و با این شکست از دور مسابقات حذف شد.

مهار وزنه ۱۲۶ کیلویی توسط قشقایی
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ - ۱۱:۴۵

زنده از عربستان| دو شناگر ایران در نیمه‌نهایی/ پیروزی پرهیزگار مقابل جودوکار سعودی

حافظ قشقایی نماینده وزنه‌برداری ایران در دسته ۶۵ کیلوگرم مردان، صبح امروز، یکشنبه روی تخته آمد که در حرکت اول یک‌ضرب موفق به مهار وزنه ۱۲۲ کیلویی شد.

وزنه‌بردار دسته ۶۵ کیلوگرم ایران در حرکت دوم خود وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در مهار وزنه ۱۲۹ کیلویی در حرکت سوم ناکام ماند.

قشقایی در پایان حرکات یکضرب در رتبه هفتم قرار گرفت. در این وزن، وزنه‌برداران ترکیه، اندونزی و ازبکستان به‌ترتیب با وزنه‌های ۱۴۰، ۱۳۹ و ۱۳۴ کیلوگرم در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

پیروزی پرهیزگار در جودو مقابل نماینده میزبان
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ - ۱۱:۴۰

زنده از عربستان| دو شناگر ایران در نیمه‌نهایی/ پیروزی پرهیزگار مقابل جودوکار سعودی

الیاس پرهیزگار، عضو تیم ملی جودوی مردان ایران در وزن ۸۱- کیلوگرم در نخستین دیدار خود با ابراهیم شراهیلی از عربستان روبه‌رو شد.

جودوکار وزن ۸۱- کیلویی کشورمان در این دیدار حریف عربستانی خود را با امتیاز یوکو شکست داد.

از تیم اعزامی جودوی مردان و زنان ایران، مریم بربط و امیر عباس چوپان هم امروز روی تاتامی خواهند رفت.

دو شناگر ایران راهی نیمه نهایی شدند
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۵

زنده از عربستان| دو شناگر ایران در نیمه‌نهایی

محمدمهدی غلامی و هومر عباسی، دو شناگر کشورمان در ماده ۱۰۰متر کرال پشت به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند.

هومر عباسی در دسته یک خط ۳ با زمان ۵۷ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه و محمدمهدی غلامی در دسته دو خط ۶ با زمان ۵۸ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه به ترتیب با قرار گرفتن در مکان‌های سوم و دوازدهم این ماده، به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند که بعدازظهر برگزار خواهد شد.

