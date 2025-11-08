En
وضعیت وحشتناک زن مست پس از تصادف با 206
کد خبر:۱۳۳۹۰۳۷
نبض خبر

اعلام میزان آلودگی هسته‌ای پس از حملات اسرائیل و آمریکا

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با طرح این موضوع که دولت برای جلوگیری از ترس عمومی مانع از مانور مقابله با حمله به تاسیسات هسته‌ای با حضور عموم مردم شد، درباره میزان آلودگی پس از حمله اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران توضیح قابل تاملی داد که می‌بینید و می‌شنوید.
