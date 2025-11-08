سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با طرح این موضوع که دولت برای جلوگیری از ترس عمومی مانع از مانور مقابله با حمله به تاسیسات هسته‌ای با حضور عموم مردم شد، درباره میزان آلودگی پس از حمله اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران توضیح قابل تاملی داد که می‌بینید و می‌شنوید.