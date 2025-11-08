میلی صفحه خبر لوگو بالا
۹ لیدر پرسپولیس تا اطلاع ثانوی محروم شدند

تعدادی از مشوقین پرسپولیس توسط کمیته انضباطی محروم شدند.
به گزارش تابناک، با اعلام کمیته انضباطی، در پی توهین‌ به باشگاه استقلال، ۹ نفر از اعضای کانون مشوقین پرسپولیس، تا اطلاع ثانوی از حضور در ورزشگاه‌ها محروم شدند.

به دنبال بررسی‌های انجام شده در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، اسامی چند نفر از عوامل و مشوقین باشگاه پرسپولیس اعلام شد که تا اطلاع ثانوی از حضور در ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم هستند.

بر این اساس عباس اسماعیل‌بیگی، داریوش رامین، سامان برقی، باقر جدیدپور، جعفر شهبازی، حسین کاظمی، محسن کاظمی، مصطفی کباری و حسام کلهر از جمله افرادی هستند که مشمول این محرومیت شده‌اند.

مطابق اطلاعیه رسمی، این افراد برای حضور  در بازیهای تیم ملی، باید مجوز لازم را از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دریافت کنند.

کمیته انضباطی پرسپولیس لیدرها محرومیت توهین استقلال
