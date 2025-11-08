میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش حقوقی پرسپولیس به رأی اصلاحی کمیته استیناف

باشگاه پرسپولیس نسبت به رأی اصلاحی اخیر کمیته استیناف در خصوص پرونده بازی این تیم برابر تراکتور واکنش نشان داد و خواستار ابطال رای جدید شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۲۳
| |
514 بازدید
واکنش حقوقی پرسپولیس به رأی اصلاحی کمیته استیناف

به گزارش تابناک، باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانه‌ای نسبت به تصمیم جدید مبنی بر برگزاری دیدار این تیم برابر تراکتور در جام‌حذفی با حضور هواداران نوشت: ضمن احترام به نهادهای قضایی فدراسیون فوتبال، مراتب اعتراض رسمی خود را نسبت به تصمیم اخیر کمیته استیناف مبنی بر «اصلاح رأی قطعی صادره» در پرونده دیدار پرسپولیس و تراکتور تبریز اعلام می‌دارد.

رأی قطعی صادره از سوی کمیته استیناف در تاریخ گذشته، به‌صراحت اعلام کرده بود که تماشاگران هر دو باشگاه، از حضور در تمامی مسابقات رو در رو در ۲ فصل آتی، اعم از لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام، محروم خواهند بود. با این حال کمیته استیناف پس از گذشت قریب به ۸ماه از قطعیت رأی و بدون مستند قانونی مشخص، تصمیم جدیدی اتخاذ کرده که دامنه‌ محرومیت هواداران باشگاه تراکتور را صرفاً به مسابقات لیگ برتر محدود می‌کند.

از دیدگاه حقوقی، تصمیم اخیر در چارچوب اصلاح رأی یا سهو قلم قرار نمی‌گیرد، بلکه تغییری ماهوی در مفاد رأی قطعی و در نتیجه خروج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده رأی محسوب می‌شود. اصل «قطعیت آراء» از مبانی بنیادین عدالت قضایی در تمامی نظام‌های حقوقی از جمله در مقررات دادرسی ورزشی است و نقض آن می‌تواند موجب تزلزل در نظم حقوقی و بی‌اعتباری تصمیمات قضایی شود.

باشگاه پرسپولیس درک می‌کند که شاید کمیته استیناف در پی آن بوده تا با اتخاذ تصمیمی انعطاف‌پذیر، فضای موجود میان دو باشگاه را آرام و از تنش‌های احتمالی جلوگیری کند اما در عمل، این اقدام نه‌تنها به آرامش فضا کمک نمی‌کند، بلکه با ایجاد شبهه در قطعیت و بی‌طرفی فرآیند دادرسی، اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام قضایی فوتبال را تضعیف خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس با استناد به اصول مسلم حقوقی و مقررات فدراسیون فوتبال، خواستار ابطال رأی اصلاحی اخیر کمیته استیناف و اجرای کامل رأی قطعی اولیه است، تا ضمن صیانت از قانون و عدالت ورزشی، شأن و اعتبار ارکان قضایی فدراسیون فوتبال حفظ گردد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس کمیته استیناف تراکتور مسابقه فوتبال جام حذفی
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور هواداران در دیدار تراکتور - پرسپولیس جام حذفی
پشت پرده مهم مصدومیت ستاره‌های سرخابی
مدیران پرسپولیس به کمیته اخلاق احضار شدند!
ویدیوی جنجالی و واکنش‌های تنش‌زای مسئولان پرسپولیس و استقلال/ مردانی پرمدعا؛ بیگانه با «ادب و اصالت»
تراکتور در خرم‌آباد زمینگیر شد
رد اعتراض پرسپولیس و تراکتور در کمیته استیناف
صدور رای کمیته استیناف درباره تیم های لیگ برتری
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cL9
tabnak.ir/005cL9