واکنش حقوقی پرسپولیس به رأی اصلاحی کمیته استیناف

به گزارش تابناک، باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانهای نسبت به تصمیم جدید مبنی بر برگزاری دیدار این تیم برابر تراکتور در جامحذفی با حضور هواداران نوشت: ضمن احترام به نهادهای قضایی فدراسیون فوتبال، مراتب اعتراض رسمی خود را نسبت به تصمیم اخیر کمیته استیناف مبنی بر «اصلاح رأی قطعی صادره» در پرونده دیدار پرسپولیس و تراکتور تبریز اعلام میدارد.
رأی قطعی صادره از سوی کمیته استیناف در تاریخ گذشته، بهصراحت اعلام کرده بود که تماشاگران هر دو باشگاه، از حضور در تمامی مسابقات رو در رو در ۲ فصل آتی، اعم از لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام، محروم خواهند بود. با این حال کمیته استیناف پس از گذشت قریب به ۸ماه از قطعیت رأی و بدون مستند قانونی مشخص، تصمیم جدیدی اتخاذ کرده که دامنه محرومیت هواداران باشگاه تراکتور را صرفاً به مسابقات لیگ برتر محدود میکند.
از دیدگاه حقوقی، تصمیم اخیر در چارچوب اصلاح رأی یا سهو قلم قرار نمیگیرد، بلکه تغییری ماهوی در مفاد رأی قطعی و در نتیجه خروج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده رأی محسوب میشود. اصل «قطعیت آراء» از مبانی بنیادین عدالت قضایی در تمامی نظامهای حقوقی از جمله در مقررات دادرسی ورزشی است و نقض آن میتواند موجب تزلزل در نظم حقوقی و بیاعتباری تصمیمات قضایی شود.
باشگاه پرسپولیس درک میکند که شاید کمیته استیناف در پی آن بوده تا با اتخاذ تصمیمی انعطافپذیر، فضای موجود میان دو باشگاه را آرام و از تنشهای احتمالی جلوگیری کند اما در عمل، این اقدام نهتنها به آرامش فضا کمک نمیکند، بلکه با ایجاد شبهه در قطعیت و بیطرفی فرآیند دادرسی، اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام قضایی فوتبال را تضعیف خواهد کرد.
باشگاه پرسپولیس با استناد به اصول مسلم حقوقی و مقررات فدراسیون فوتبال، خواستار ابطال رأی اصلاحی اخیر کمیته استیناف و اجرای کامل رأی قطعی اولیه است، تا ضمن صیانت از قانون و عدالت ورزشی، شأن و اعتبار ارکان قضایی فدراسیون فوتبال حفظ گردد.