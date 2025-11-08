میلی صفحه خبر لوگو بالا
چهاردهمین مجمع عمومی انجمن ورزش کشورهای اسلامی

چهاردهمین مجمع عمومی انجمن همبستگی کشورهای اسلامی عصر امروز در حاشیه ششمین دوره  بازیهای همبستگی   کشورهای اسلامی ریاض  با حضور اعضای این مجمع در محل هتل هیلتون برگزار شد . 
کد خبر: ۱۳۳۹۰۲۰
| |
3 بازدید
چهاردهمین مجمع عمومی انجمن ورزش کشورهای اسلامی

به گزارش تابناک، معرفی و انتخاب  کشور مالزی بعنوان میزبان هفتمین دوره  بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از میان سه کاندید ( ایران ، ازبکستان و مالزی ) مهم‌ترین بخش از دستور جلسه این نشست بود .  

ناصر ایمان المجلالی دبیر کل انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی در مجمع عمومی پس از معرفی میزبان دوره بعدی ، ضمن تقدیر از کشورهای کاندید دوره آتی؛ توانایی و امکانات هر سه کاندید را نزدیک و مورد قبول ارزیابی کرد. 

همچنین به پیشنهاد نماینده کشور سودان مصوب گردید که هر دو کشور دیگر بعنوان نامزد میزبانی بازیها کماکان بعنوان ذخیره باقی بمانند تا اگر مالزی بنا بر هر دلیلی نتوانست میزبان دوره بعد باشد یکی از این دو کشور میزبانی بازیها را بر عهده بگیرد. 

در ادامه این مجمع ،بخش های مختلف کمیته برگزاری ششمین دوره بازیها (ریاض ۲۰۲۵) گزارش کاملی را در خصوص نحوه آماده سازی ریاض برای میزبانی این دوره از رقابت ها ارائه نمودند . 

تشکیل یک کمیته اختصاصی برای حمایت از ورزشکاران فلسطین از دیگر موارد مطروحه در دستور جلسه مجمع عمومی بود که طی آن با تصویب این بند انتخابات  کمیسیون این انجمن سریعا انجام و دکتر چو رئیس فدراسیون جهانی تکواندو بعنوان رئیس کمیته انتخاب گردید.

در پایان نیز مقرر شد تا در پانزدهمین نشست مجمع عمومی و انتخاباتی  انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی که اردیبهشت ماه سال آینده در ریاض و به منظور انتخاب اعضای جدید ISSA برگزار می شود انتخابات جدید  این کمیته نیز صورت پذیرد.

عربستان بازی های کشورهای اسلامی ایران مسابقات ورزشی
گزارش خطا
