به مناسبت سالروز محاکمه دکتر محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی در ۱۷ آبان ۱۳۳۲ شمسی
عکس: پنجرهای به گذشته؛ دادگاه نظامی دکتر مصدق
گزارشهای تاریخی نشان میدهد که پس از کودتای ۲۸ مرداد، بسیاری از نزدیکان محمدرضا پهلوی او را از برگزاری دادگاه نظامی برای دکتر محمد مصدق برحذر داشتند. آنان بر این باور بودند که مصدق با نفوذ کلام و مهارت سیاسی خود میتواند دادگاه را به صحنهای برای نقد شاه و حکومت تبدیل کند و پیشنهاد عفو یا حصر خانگی او را مطرح کردند. با این حال، شاه که از مصدق خشمگین بود، بر برگزاری دادگاه پافشاری کرد؛ تصمیمی که به گفتهی تحلیلگران، نتیجهای معکوس داشت. مصدق در دادگاه مشروعیت حکم عزلش را رد کرد و خود را همچنان نخستوزیر قانونی ایران دانست؛ سخنانی که بازتاب گستردهای در جامعه یافت و حمایت گروههایی از جمله دانشجویان و بازاریان را برانگیخت. تصاویر پیش رو، دکتر محمد مصدق را در دادگاه نظامی نشان میدهد.