اسرائیل رئیسی را ترور کرد و جمهوری اسلامی هم چشمش را بست!

علی عبدی کارشناس صداوسیما درباره فلسطین و اسرائیل مدعی شد نقطه عطف بعد از طوفان الاقصی شهادت ابراهیم رئیسی بود که سه چهار ماهه ایران را معطوف مسائل داخلی کرد و این بهترین فرصت برای اسرائیل بود. عبدی ادعا کرد دشمن شهید رئیسی را به شهادت رساند که این فرصت نصیبش شود. این چهره نزدیک به طیب جلیلی با اشاره تلویحی به رد ترور رئیسی توسط سردار نقدی و سردار شمخانی، اصرار کرد: «من که برایم یقین است شهادت رئیسی به نحو ترور... وقتی سکوت خودمان را در قبال همکاری تمام قد آذربایجان در جنگ دوازده روزه با اسرائیل می‌بینید و جمهوری السامی سکوت می‌کند، به خودم حق می‌دهم بگویم آقای رئیسی را ترور کردند و جمهوری اسلامی هم چشمش را بست!...» او در ادامه ادعا کرد: «...جمهوری اسلامی هم از کنارش گذشت، همانگونه که از کنار همکاری تمام قد باکو در جنگ دوازده گذشت!» عبدی می‌گوید از آن نقطه به بعد موازنه قوا به نفع دشمن به هم خورد! اظهارات کامل این کارشناس صداوسیما را می‌بینید و می‌شنوید.