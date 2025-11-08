نبض خبر
لحظات ضربوشتم بیرحمانه چهره فضای مجازی
هنرمند عروسکی و از چهرهها شناختهشده در فضای مجازی ترکیه،، در محل کار خود در شهر قیصریه ترکیه توسط خانواده همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در این حادثه که توسط دوربینهای امنیتی ثبت شده، برادر و فرزندانش نیز آسیب دیدند. آموزشگاه محل وقوع درگیری متعلق به خود اوست و گفته میشود این حمله در جریان اختلافات خانوادگی و در آستانه طلاق رخ داده است. پرونده قضایی برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده است.
