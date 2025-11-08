En
مردی که یک نفر را دوبار به قتل رساند!
لحظات ضرب‌وشتم بی‌رحمانه چهره فضای مجازی

هنرمند عروسکی و از چهره‌ها شناخته‌شده در فضای مجازی ترکیه،، در محل کار خود در شهر قیصریه ترکیه توسط خانواده همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در این حادثه که توسط دوربین‌های امنیتی ثبت شده، برادر و فرزندانش نیز آسیب دیدند. آموزشگاه محل وقوع درگیری متعلق به خود اوست و گفته می‌شود این حمله در جریان اختلافات خانوادگی و در آستانه طلاق رخ داده است. پرونده قضایی برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده است.
برچسب‌ها:
نبض خبر ضرب و شتم ترکیه ویدیو
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
ترکیه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی یکی از عقب افتاده ترین کشورهای جهان است.
