زهرا پورامین روی تخته رفت

زهرا پورامین، وزنه‌بردار دسته ۴۸ کیلوگرم روی تخته آمد و حرکات یک ضرب خود را انجام داد. پورامین که موفق به مهار وزنه ۶۳ کیلوگرم یک ضرب شده بود، در حرکت سوم خود برای مهار وزنه ۶۵ کیلویی اقدام کرد که در این زمینه ناموفق بود و با ۶۳ کیلو در حرکت یکضرب به کار خود پایان داد.

پورامین در پایان رقابت‌های یک ضرب در رتبه پنجم ایستاد.

پورامین در حرکت دو ضرب خود و شانس نخست، نتوانست وزنه ۷۷ کیلویی را مهار کند و مهار وزنه او از نظر داروان خطا تشخیص داده شد، اما در دومین شانس این وزنه را بالای سر برد.

وزنه‌بردار دسته ۴۸ کیلو تیم زنان ایران در سومین شانس خود در حرکت دو ضرب، برای مهار وزنه ۸۰ کیلویی اقدام کرد که موفق نبود.

پورامین در مجموع ۱۴۰ کیلوگرم را مهار کرد.