میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همسبتگی کشورهای اسلامی - ریاض

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی/ جودوکار ۱۶ ساله در آستانه مدال

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در بازی‌های کشورهای اسلامی یک روز پس از افتتاحیه ششمین دوره این مسابقات، پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۸۷
| |
1064 بازدید

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

ورزشکاران ایرانی رقابت‌های خود را در ششمین دوره بازی‌های همسبتگی کشورهای اسلامی پیگیری می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت ورزشکاران ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض پس از افتتاحیه روز جمعه، ۱۶ آبان ماه از صبح امروز، شنبه پیگیری شد.

نتایج ورزشکاران ایران در ادامه می‌آید و تا پایان روز شنبه، ۱۷ آبان‌ماه به روز می‌شود.

حذف حبیبی‌نژاد مقابل بوکسور عراقی
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۴:۳۰

علی حبیبی‌نژاد، بوکسور تیم ملی کشورمان در رینگ مقابل حریفی از عراقی قرار گرفت که در پایان، داور مسابقه پیروزی نماینده عراق را اعلام کرد.

نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم تیم مردان ایران در وزنی که ۸ بوکسور حضور داشتند، در دیدار اول به مصاف علی السارای از کشور عراق رفت.

در این مسابقه حریف عراقی در مجموع عملکرد بهتری داشت و در پایان سه راند به پیروزی ۵ بر صفر رسید تا نماینده کشورمان از دور مسابقات حذف شود.

خاک‌خواه در یک‌قدمی مدال برنز
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۴:۰۹

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی

سمیرا خاک‌خواه، جودوکار ۱۶ ساله تیم زنان ایران در گروه شانس مجدد راحینا مودی از کشور نیجریه را ایپون کرد و عصر امروز برای مدال برنز مقابل حریف قزاقستانی قرار خواهد گرفت.

زهرا پورامین روی تخته رفت
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۳:۱۵

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی

زهرا پورامین، وزنه‌بردار دسته ۴۸ کیلوگرم روی تخته آمد و حرکات یک ضرب خود را انجام داد. پورامین که موفق به مهار وزنه ۶۳ کیلوگرم یک ضرب شده بود، در حرکت سوم خود برای مهار وزنه ۶۵ کیلویی اقدام کرد که در این زمینه ناموفق بود و با ۶۳ کیلو در حرکت یکضرب به کار خود پایان داد.

پورامین در پایان رقابت‌های یک ضرب در رتبه پنجم ایستاد.

پورامین در حرکت دو ضرب خود و شانس نخست، نتوانست وزنه ۷۷ کیلویی را مهار کند و مهار وزنه او از نظر داروان خطا تشخیص داده شد، اما در دومین شانس این وزنه را بالای سر برد.

وزنه‌بردار دسته ۴۸ کیلو تیم زنان ایران در سومین شانس خود در حرکت دو ضرب، برای مهار  وزنه ۸۰ کیلویی اقدام کرد که موفق نبود.

پورامین در مجموع ۱۴۰ کیلوگرم را مهار کرد.

شکست محمودی در گام دوم
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۳:۰۵

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی

ابوالفضل محمودی نماینده جودوی ایران در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی صبح امروز رقابت خود را با پیروزی مقابل یاسین بوبوکالونو از تاجیکستان آغاز کرد.

او در دومین رقابت خود در مرحله یک‌هشتم به مصاف زاموشاری بکمورودوف از کشور ازبکستان و دارنده مدال نقره برزگسالان آسیا رفت و با شکست مقابل حریف به جدول شانس مجدد رفت.

شکست جودوکار ۱۶ ساله ایران مقابل نماینده ترکیه
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۲:۴۷

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی

سمیرا خاک‌خواه نماینده جوان و ۱۶ ساله جودوی ایران و دارنده نقره نوجوانان آسیا به‌عنوان نخستین جودوکار بخش زنان ایران در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم مقابل آیتن مدیها یاکسان از کشور ترکیه و دارنده رنکینگ جهانی قرار گرفت و شکست خورد و به جدول شانس مجدد رفت.

در این وزن ۹ ورزشکار حضور دارند.

صعود سه شناگر ایران به نیمه‌نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۲:۱۸

در نخستین روز از مسابقات شنای شناگران کشورمان در مواد مختلف به آب زدند. ملی‌پوشان کشورمان با ترکیب محمد قاسمی، مهرشاد افقری، هومر عباسی، علی رشیدپور، متین سهران، سینا غلام‌پور، سامیار عبدلی، محمدمهدی غلامی و آراد مهدی‌زاده در ماده‌های مختلف انفرادی و تیمی و با سرمربی‌گری جان اونسوی و مربیگری خشایار حضرتی، صادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.

در انتهای بخش اول رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

  • ۵۰ متر آزاد
    سامیار عبدلی در این ماده موفق شد با ثبت رکورد  ۲۲:۷۵ ثانیه، بهترین رکورد این بخش را به دست آورد و به نیمه نهایی صعود کند.
  • سینا غلامپور رکورد ۲۴:۰۶ به ثبت رساند و با اینکه در جایگاه اول گروه خود ایستاد، از صعود به دور بعدی جا ماند.

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

  • ۵۰ متر پروانه
    مهرشاد افقری با ثبت رکورد ۲۴:۸۸ موفق شد به مرحله نیمه‌نهایی برسد.
  • متین سهران با ثبت رکورد ۲۵:۸۹ نتوانست به مرحله بعدی راه پیدا کند.

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

  • ۱۰۰ متر غورباغه
    آراد مهدی‌زاده موفق شد با ثبت رکورد ۰۱:۰۳:۹۸ دقیقه به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
محمد مهدی غلامی نماینده کشورمان در ماده ۴۰۰ متر مختلط بود که بنا به تشخیص سرمربی تیم، در رقابت حضور‌ پیدا نکرد؛ زیرا نه تنها شانس مدال در این ماده بسیار پایین بود، بلکه به خاطر صرف انرژی بالا، اهداف ملی‌پوشان برای ادامه رقابت‌ها دچار مشکل می‌شد.
پیروزی نماینده جودوی ایران در گام نخست
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۱:۵۰

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

رقابت‌های جودوی ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی با مبارزه ابوالفضل محمودی نماینده ایران در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم آغاز شد.

در این ورزن ۱۷ جودوکار حضور داشتند که محمودی در نخستین دیدار خود به مصاف یاسین بوبوکالونو از تاجیکستان رفت و موفق شد با ۳ امتیاز یوکو حریف خود را شکست دهد و به مرحله یک هشتم صعود کند.

وی در این مرحله به مصاف نماینده کشور ازبکستان و دارنده مدال نقره برزگسالان آسیا می‌رود.

در بخش بانوان و در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم (با حضور ۹ ورزشکار)، سمیرا خاک‌خواه از ساعاتی دیگر در مبارزه اول رو مقابل ترکیه روی تاتامی می‌رود.

عبور زنان پنگ‌پنگ باز ایران از لبنان
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۱:۲۰

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران مقابل لبنان در بخش تیمی، در اولین رقابت از چهارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به برتری رسید.

تیم تنیس روی میز زنان ایران در اولین مسابقه با ترکیب شیما صفایی، ستایش ایلوخانی و ندا شهسواری در مجموع ۳ بر صفر از سد لبنان عبور کند. در این رقابت نمایندگان کشورمان موفق شدند به ترتیب با امتیازهای ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۷ حریف خود را شکست دهد.

در بخش تک نفره ابتدا ستایش ایلوخانی مقابل حریف لبنانی با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد که این مسابقه با امتیازهای ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۵ به سود حریف لبنانی به پایان رسید و در تک ستی که نماینده ایران به پیروزی رسید هم نتیجه ۱۱ بر ۵ روی تابلو ثبت شد. در ادامه ندا شهسواری تنها یک برد برای اتمام هشت دست این رقابت نیاز داشت که پینگ‌پنگ باز باتجربه ایران موفق شد با نتیجه ۱۱ بر ۳ حریف لبنانی را شکست دهد تا در مجموع تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران با نتیجه ۸ بر ۲ حریف لبنانی خود را شکست داده باشد.

ملی پوشان کشورمان در دومین مسابقه خود ساعت ۱۶ به مصاف بحرین خواهند رفت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض عربستان کمیته ملی المپیک
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: آغاز بوکس زنان در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض
پیروزی مردان والیبال ایران در نخستین دیدار مقابل بحرین
یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش به ایران رسید
اعلام ترکیب تیم ملی فوتسال ایران مقابل مراکش
دیدار وزرای ایران‌وعربستان؛ گام جدید همکاری ورزشی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cIx
tabnak.ir/005cIx