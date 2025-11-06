En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
موشک‌هایی که آمریکا از طریق اسرائیل به ایران داد
تعداد بازدید : 21
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۸۶۸۲
کد خبر:۱۳۳۸۶۸۲
381 بازدید
نبض خبر

پاسخ محکم عراقچی به مخالفان برجام را ببینید

عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست پرسش و پاسخ دانشگاه بوعلی سینای همدان و در واکنش به سوال یک دانشجو گفت: «راکتور اراک می توانست به قبل از برجام بازگردد ولی الان دیگر نه! اما بعد از برجام اگر اراده اش را داشتیم می‌توانستیم به آن بازگردیم و تمام زیرساختهای آن حفظ شده بود. اینکه بحث بتن را به کار می‌برند اصلا آن مطرح نبود! قلب راکتور که ما مشابهش را داشتیم در سوراخ های میله های سوخت بتن ریخته شده بود که همه یدکی هایش را داشتیم و اگر اراده می کردیم می توانستیم دوباره احیایش کنیم.» عراقچی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اعتراضات به برجام گفت: «اگر شرایط قبل از برجام بد بود و شاکی هستیم چرا برگشتیم به آن دوران، کسانی‌که باعث قطعنامه‌های قبل از برجام شدند باید جوابگو باشند. چه فرقی می‌کند که عامل گنجاندن اسنپ‌بک در برجام ظریف بود یا لاوروف؟ این دردی را دوا می‌کند؟ ما الان با روسیه و چین در همکاری نزدیک هستیم و برخی برای اینکه این را بشکنند دارند بازی درمی‌آورند.» در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی برجام مکانیسم ماشه مکانیزم ماشه فیلم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
حمله نظامی با مکانیسم ماشه دروغ بزرگ است!
نیازی نیست به اروپا امتیاز بدهیم، دنیا اروپا را آدم حساب نمی‌کند!
تلویزیون ترکیه: جنگ سایه ایران و اسرائیل در جریان است
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
سرنوشت توافقنامه ایران با چین و روسیه پس از بازگشت قطعنامه‌ها
جزئیات توقف همکاری ایران و آژانس؛ شروع نشده تمام شد!
خروج از NPT فقط در حیطه اختیارات رهبری است
عراقچی: رسانه‌ها مردم را از تبعات اقتصادی مکانیسم ماشه نترسانند!
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
ویدیوی معناداری که از روحانی و ظریف بازنشر شد
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
افشای هشدار روسیه به تله اسنپ بک در برجام
اروپایی‌ها گفته بودند به قطعنامه چین و روسیه رای می‌دهند اما...
جمله معنادار عراقچی قبل از مذاکره درباره مکانیزم ماشه
هشدار عراقچی: اروپایی‌ها اشتباه آمریکا را تکرار نکنند!
لاریجانی: برنامه‌ ایجاد بحران اجتماعی و خلع سلاح ایران است
حمید رسایی: باید حتی تا ساخت بمب اتم پیش برویم!
مسعود پزشکیان: ما داریم و گشنه‌ایم!
بنا داشتیم بسیجیان را بیاوریم و همه آنها ماشه را بچکانند!
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
عکس العمل تازه عراقچی به فعال شدن مکانیزم ماشه
عراقچی در شورای امنیت: آمریکا خیانت کرد!
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس
عکس العمل قالیباف به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از صبح امروز
عراقچی: از نظر ما اروپا از برجام خارج شده است!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟