نبض خبر
پاسخ محکم عراقچی به مخالفان برجام را ببینید
عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست پرسش و پاسخ دانشگاه بوعلی سینای همدان و در واکنش به سوال یک دانشجو گفت: «راکتور اراک می توانست به قبل از برجام بازگردد ولی الان دیگر نه! اما بعد از برجام اگر اراده اش را داشتیم میتوانستیم به آن بازگردیم و تمام زیرساختهای آن حفظ شده بود. اینکه بحث بتن را به کار میبرند اصلا آن مطرح نبود! قلب راکتور که ما مشابهش را داشتیم در سوراخ های میله های سوخت بتن ریخته شده بود که همه یدکی هایش را داشتیم و اگر اراده می کردیم می توانستیم دوباره احیایش کنیم.» عراقچی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره اعتراضات به برجام گفت: «اگر شرایط قبل از برجام بد بود و شاکی هستیم چرا برگشتیم به آن دوران، کسانیکه باعث قطعنامههای قبل از برجام شدند باید جوابگو باشند. چه فرقی میکند که عامل گنجاندن اسنپبک در برجام ظریف بود یا لاوروف؟ این دردی را دوا میکند؟ ما الان با روسیه و چین در همکاری نزدیک هستیم و برخی برای اینکه این را بشکنند دارند بازی درمیآورند.» در تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر عباس عراقچی برجام مکانیسم ماشه مکانیزم ماشه فیلم
اخبار مرتبط