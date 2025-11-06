میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض

یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش به ایران رسید

رقابت‌های کوراش بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی پیگیری و تیم ایران صاحب یک مدال طلا، دو نقره و یک شد
کد خبر: ۱۳۳۸۶۷۰
| |
32 بازدید

یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش به ایران رسید

به گزارش تابناک، رقابت‌های کوراش بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی پیگیری و تیم ایران صاحب یک مدال طلا، دو نقره و یک شد؛ هرچند کوراش در این بازی‌ها به صورت نمادین برگزار می‌شود و مدال‌های آن در جدول مدالی کسورها، محاسبه نمی‌شود.

رامین احمدزاده در وزن ۸۱- با نماینده عربستان مبارزه کرد و توانست وی را در کمتر از ۲ دقیقه ضربه فنی کند، او در دومین مبارزه حریف قرقیزستانی را به فاصله کمتر از یک دقیقه شکست داد. رامین احمدزاده در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم با نماینده تاجیکستان مبارزه کرد و در جدالی دشوار باخت. احمدزاده در آخرین مبارزه خود به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با پیروزی در این مسابقه به مدال طلای دست یافت.

طاهره آذرپیوند نماینده کوراش ایران در وزن ۵۷ - در اولین مسابقه خود به مصاف نماینده پاکستان رفت و در ۱۱ ثانیه حریف خود را با ضربه فنی شکست داد، اما دومین مسابقه خود را برابر حریفی از قرقیزستان برگزار کرد و در پایان شکست خورد. آذرپیوند پس از شکست به نماینده قزقیزستان به مصاف نماینده ازبکستان رفت و در این مسابقه با تساوی ۲-۲ به دلیل کسب امتیاز آخر به پیروزی رسید. او در این رقابت‌ها به مدال برنز دست یافت.

دنیا آقایی نماینده ایران در وزن ۷۰- کیلوگرم با نماینده لبنان مبارزه کرد و حریفش را مغلوب ساخت. او در دومین مبارزه با نماینده تاجیکستان برنده شد. آقایی در مرحله بعدی به دلیل عدم حضور حریفش از سوی کمیته برگزاری مسابقات برنده اعلام شد. آقایی پس از سه پیروزی پی در پی به مصاف حریف ازبکستانی رفت و با ضربه فنی شکست خورد و به مدال نقره رسید.

مجید وحید بریمانلو در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم کوراش با نماینده تاجیکستان مبارزه کرد و در جدالی سخت در فاصله ۱۹ ثانیه به پایان، حریفش را شکست داد. بریمانلو سپس به مصاف حریفی از قرقیزستان رفت و در کمتر از ۲ دقیقه با ضربه فنی به پیروزی رسید. بریمانلو پس از کسب دو برد به مصاف حریفی از ازبکستان رفت و ضربه فنی شد و باخت. او به مدال نقره رقابت‌های کوراش بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رسید.

بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی کوراش ورزشکاران ایران مدال طلا مدال نقره
