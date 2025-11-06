عکس: موزه عراق؛ گنجینهای از پنج هزار سال تاریخ بشر
موزه عراق، که از آن بهعنوان موزه ملی این کشور نیز یاد میشود، یکی از ارزشمندترین مخازن تاریخ و تمدن در جهان است؛ جایی که از ماسک وارکا تا جواهرات، روایت پنجهزار سال تمدن سومری، بابلی، آشوری، ایرانی و اسلامی در ۲۸ گالری درخشان زنده میشود. هرچند سالها در پی حمله ۲۰۰۳ آمریکا بسته بود، امروز دوباره، چون نگینی درخشان در بغداد میدرخشد و بازدید از آن، تجربهای استثنایی برای هر دوستدار تاریخ است.
