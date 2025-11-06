عراقچی: آمریکا وارد یک مذاکره شرافتمندانه شود

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشور ما اکنون قوی تر از ۲۳ خرداد هنگام آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است، گفت: جنگ ۱۲ روزه درس های بزرگی برای ما داشت از جمله آنکه به توانمندی های داخلی خود بیشتر ایمان آوردیم که همین مساله موجب پیروزی مان شد و اکنون قوی تر از گذشته به مسیرمان ادامه می دهیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛

سید عباس عراقچی روز پنجشنبه در نشست " نقشه راه سیاست خارجی پساجنگ" که به همت بسیج دانشجویی و با همکاری انجمن اسلامی و جامعه اسلامی در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه از جمله دانشمندان هسته ای که ار سوی رژیم جنایتکار صهونیستی ترور شده و به شهادت رسیدند را گرامی داشت و افزود:‌ دانشمندان هسته ای ما در خانه های خود در کنار خانواده ظالمانه ترور شدند که یاد همه آنها را گرامی می داریم.

وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه درس های بزرگی برای ما داشت و ما به توانمندی های خودمان بیشتر ایمان آوردیم و نقاط ضعف و قوت خود و دشمن را شناختم و اکنون قوی تر به مسیر خود ادامه می دهیم.

عراقچی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه نبرد تکنولوژی ها بود، این جنگ منحصر به فرد بود چرا که بدون داشتن مرز مشترک جنگیدیم و این تنها از طریق تکنولوژی مقدور بود، جنگنده های آنها از یک طرف و موشک های ما از سوی دیگر،افزود: قدرت ما در جنگ ۱۲ روره در صنایع دفاعی و موشکی ظهور و بروز پیدا کرد و این موشک های ما بود که آسمان و فضای دشمن را در اختیارمان قرار داد.

وی افزود: با وجود لایه‌های پدافندی که دشمن صهیونیستی با کمک آمریکا و اروپا داشت، موشک های ما که دستاورد و ساخت خودمان بود از لایه های این پدافند عبور کرد و به طور دقیق اهداف خورد.

عراقچی عنوان کرد: برای نخستین بار موشک‌های ما در یک جنگ واقعی به کار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شد، ما امروز وضعیت بهتری از ۲۳ خرداد داریم.

وی ادامه داد: در این نظام بین المللی که هنوز قانون جنگل در آن حاکم است و مصداق آن رفتار آمریکایی هاست، باید خود را در برابر هجوم دشمن قوی و قدرتمندتر کنیم.

وزیر امورخارجه گفت: بر اساس آیات قرآن و روایتی از حضرت علی علیه السلام، علم سرآمد قدرت است.

عراقچی افزود: مسیر ما پایبندی در تحقق اهداف ملی با اتکا به توانمندی‌های خودمان است و هرچقدر خود را در زمینه دفاعی اقتصادی علمی و سایر حوزه‌ها تقویت کنیم در عرصه‌های بین المللی سربلندتر هستیم.

وی بیان کرد: اگر به علم دست پیدا کرد می توان قدرت را به دست آورد و به دشمن غلبه کرد بنابراین رمز قدرت علم است و ما این را در جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشتیم.

عراقچی افزود: توانمندی علمی دانشمندان موجب حفظ کشور شد و این توانمندی خود را در صنعت دفاعی کشور خود را نشان داد.

وزیر امور خارجه بیان کرد: ادوات نظامی دفاعی وارداتی در جنگ ۱۲ روزه آنقدر تاثیرگذار نبود اما تسلیحات داخلی که خودمان ساخته بودیم بسیار اثر گذار بود.

وی یادآوری کرد: چهار روز اول جنگ به دنبال حمله دشمن به مراکز پدافندی، ترور دانشمندان و فرماندهان، دشمن فکر کرد جمهوری اسلامی دست خود را به نشانه تسلیم بلند می کند، رییس جمهور آمریکا ۲ روز بعد از جنگ توییت زد "ایران را خالی کنید"، سپس توییت دوم ترامپ "تسلیم بی قید و شرط ایران" بود.

عراقچی بیان کرد: آنها که روز چهارم جنگ می گفتند تسلیم بی قید و شرط روز دوازدهم پیام دادند "آتش بست بی قید و شرط " البته ما در این جنگ جانانه دفاع میکردیم و گفتیم که باید تهاجم را متوقف کنید.

وزیر امور خارجه اصافه کرد: چه چیزی ایران را نجات داد؟ توانمندی علمی و دفاعی خودمان، اراده فرزندان این سرزمین، انسجام ملی، درایت رهبری در تعیین سریع جانشین برای فرماندهان، تعیین راهرد مقاومت، اراده دولت و دیپلماسی موجب نجات کشور شد.

عراقچی در ادامه در پرسش به سوال یکی از دانشجویان حاضر در این مراسم که پرسید چه مواردی را برای بازدارندگی از تجاوز دشمنان درنظر دارید،گفت: : کشور باید در حوزه دفاعی همواره بازدارندگی داشته باشد و ما باید در شرایطی قرار گیریم که کسی فکر حمله به کشور ما را نداشته باشد که یکی از مهم‌ترین بازدارندگی ها مساله دفاعی و نظامی است.

وی همچنین به نقش مردم و جامعه در بازدارندگی اشاره کرد و گفت: بزرگترین غافل گیری دشمن این بود که در جنگ ۱۲ روزه مردم با یک اتحاد و انسجام قوی در برابر دشمن ایستادند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: بازدارندگی اقتصادی یکی از مهمترین موارد است که باید در حوزه تاب آوری در شرایط بحران ها، آمادگی داشته باشیم.

وی افزود: بازدارندگی دیپلماتیک اهمیت زیادی دارد و در جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۱۲۰ کشور حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم و از ملت ایران حمایت کردند؛ به جز شورای امنیت که وضعیت آن مشخص است.

عراقچی با اشاره به تلاش های دیپلماتیک برای محکومیت حمله به ایران از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه، گفت: ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد از موضع چین و روسیه در قبال ایران حمایت کردند.

وی در ادامه در خصوص پرسش دانشجویان در خصوص ارتباط با شرق و غرب، گفت: نگرانی از ضربه نخوردن از شرق و غرب دغدغه درستی است که در این راستا شعار ما "نه شرقی و نه غربی" بوده است، این به معنای رابطه نداشتن با شرق و غرب نیست بلکه به معنای عدم اتکا به آنان است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما به شرق اتکا نمی کنیم بلکه به مردم و خدا اتکا و اعتماد می کنیم، افزود: البته در ارتباط با شرق ما منافع کشورمان را دنبال می کنیم و در مورد غرب هم هر چند رفتار آنها خلاف آن را ثابت کرده اما ما فرصت را از دست نمی دهیم.

عراقچی افزود: ایران در مذاکرات زمان ریاست جمهوری روحانی و سپس شهید رییسی در این جهت اقدام کرد چرا که اگر منافع ما در مذاکره با غرب تامین شود، یک لحظه هم دریغ نمی کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا با برخی از کشورها از جمله چین و روسیه مشارکت راهبردی داریم و در همان چهارچوب به همکاری می پردازیم.

وزیر امور خارجه درباره کریدور زنگزور نیز اظهار کرد: کریدورهایی در اطراف ایران و داخل کشور وجود دارد که در اتصالات بین المللی و تقویت اقتصاد ایران نقش جدی دارد، ایران در مسیر و کریدور خوبی قرار گرفته و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: ایران هیچگاه تغییر مرزها، ژئوپولتیک مرزها و حضور نیروهای خارجی در مرزهای خود را نمی پذیرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به موافقت ها و مخالفت های دانشجویان حاضر در این مراسم با مذاکرات،گفت: مذاکره از ابزارهای اساسی برای رسیدن به منافع ملی و حفظ امنیت ملی و رسیدن به خواسته های هر کشور است.

عراقچی ادامه داد: برای رسیدن به خواسته ها و مطالبات از دیگران ۲ راه وجود دارد، یک جنگ و دیگری مذاکره، مذاکره همیشه راه کم خطرتر و کم هزینه تر است.

وی افزود:‌از جنگ هم البته نباید ترسید که اگر بترسید حتما جنگ بر شما تحمیل می شود، بهترین راه برای مقابله با جنگ آماده بودن برای آن است اما حدالامکان همه برای رسیدن به اهداف مسیر مذاکره را دنبال می کنند منگر آنکه هزینه مذاکره از جنگ بیشتر باشد.

وزیر امور خارجه ادامه داد:‌ نفس مذاکره محل تردید نیست، چگونگی و هدف مذاکره مورد سوال است، مذاکره با آمریکا را در جاهای مختلف امتحان کردیم و تاکنون هیچ وقت نتیجه مثبت نگرفتیم، در مورد برجام که اشاره شد واقعیت این است که برجام را با حسن نیت مذاکره و توافق کردیم و با وجود همه اختلاف نظرها نهایتا توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس تصویب شد و ما به آن متعهد بودیم اما امریکا از آن خارج شد و تحریم ها را بازگرداند.

وزیر امور خارجه گفت: در زمان دولت شهید رییسی برای احیای برجام مذاکره شد و سپس مذاکره دیگری برای تبادل زندانیان آمریکایی در قبال آزادسازی پول های بلوکه شده در کره جنوبی صورت گرفت اما آمریکا به تعهد خود عمل نکرد، در دوره اخیر پنج دوره مذاکره کردیم، دور ششم هم تنظیم شده بود که حین مذاکره جنگ راه افتاد.

عراقچی گفت:‌ما هیچ گاه پرچم مذاکره و دیپلماسی را زمین نگذاشتیم و می گوییم آمریکا اگر آمادگی دارد از موضع برابر و برای رسیدن به منافع متقابل وارد یک مذاکره شرافتمندانه شود ما نیز اماده ایم ولی این تجربه و روحیه را در آمریکایی ها نمی بینیم.

وی با بیان اینکه در قضیه اسنپ بک نیز پیشنهادهایی مطرح شد برای جلوگیری از اعمال آن، اما طرف آمریکایی زیاده خواه بود، به آنها گفتیم مذاکره با دیکته فرق دارد، ما آماده دستور شنیدن نیستیم.

وزیر امور خارجه گفت: این آمریکا بود که برجام و مذاکره خیانت کرد، نباید دشمن را گم کرد، دشمن دنبال ایجاد شکاف و شکستن انسجام داخلی ماست، باید مراقبت توطئه دشمنان که دنبال حمله به اتحاد ما هستند، باشیم، مسایل کوچک را نباید به یک دوقطبی بزرگ تبدیل کنیم، باید مسایل خود را با آرامش و حفظ انسجام ملی حل کنیم.

عراقچی افزود:‌میدان و دیپلماسی در جنگ 12 روزه بهترین نمونه اتحاد را از خود نشان دادند، ما در دفاع از حقانیت و مشروعیت دفاع از خود همه تلاش مان را به کار گرفتیم و نیروهای مسلح نیز مشغول کار خود و دفاع از میهن اسلامی بودند، اکنون نیز این همکاری به بهترین شکل وجود ندارد و نقطه ضعفی نداریم.

عراقچی همچنین یادآور شد:‌تضمیم گیری در سطوح بالا و بسیار مهم با شوری عالی امنیت ملی است و وزارت خارجه نیز مجری است البته این مساله نافی مسوولیت های وزارت خارجه در اموری که برعهده دارد،نیست.

ادامه دارد...