ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۸۳۸۱
بازدید: ۶۲۱
نظرات: ۱

عکس: سقوط هواپیمای باری در آمریکا

مقامات آمریکا اعلام کردند یک هواپیمای باری شرکت UPS هنگام برخاستن از فرودگاه بین‌المللی این شرکت در «لوییویل»، کنتاکی سقوط کرد و در یک آتش‌سوزی عظیم منفجر شد که در نتیجه آن دست‌کم هفت نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.به گزارش آسوشیتدپرس، مقام‌ها می‌گویند این هواپیما حامل ۱۴۴ هزار لیتر سوخت بود؛ حجمی عظیم از مواد سوختی که می‌تواند علت وقوع آتش‌سوزی بزرگ پس از سقوط هواپیما را توجیه کند.

برچسب‌ها:
تک عکس سقوط هوایپما ایالت کنتاکی آمریکا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۰
حالا اگه اینجا بود
پاسخ
1
0