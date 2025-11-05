عکس: سقوط هواپیمای باری در آمریکا
مقامات آمریکا اعلام کردند یک هواپیمای باری شرکت UPS هنگام برخاستن از فرودگاه بینالمللی این شرکت در «لوییویل»، کنتاکی سقوط کرد و در یک آتشسوزی عظیم منفجر شد که در نتیجه آن دستکم هفت نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.به گزارش آسوشیتدپرس، مقامها میگویند این هواپیما حامل ۱۴۴ هزار لیتر سوخت بود؛ حجمی عظیم از مواد سوختی که میتواند علت وقوع آتشسوزی بزرگ پس از سقوط هواپیما را توجیه کند.
