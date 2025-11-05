با وجود برخی ادعا‌ها در خصوص نزدیک‌بودن توافق با تلگرام، بررسی‌ها نشان می‌دهد مذاکره با این پلتفرم به‌علت برخی ایرادات حقوقی فعلا متوقف شده است.

توقف مذاکره با تلگرام به‌علت ایرادات حقوقی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالیکه برخی ادعا کرده‌اند توافق با تلگرام در مراحل پایانی است، بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد مذاکره متوقف مانده است.

عدم وجود ضمانت کافی برای بند‌های توافق، ابهام در میزان پایبندی تلگرام به قوانین داخلی کشور و ابهام در تعریف مصادیقی مانند فعالیت‌های تروریستی مهمترین نقد‌هایی بود که از سمت کارشناسان در خصوص مسیر مذاکره یک ماه اخیر مطرح شده بود. ایراداتی که باعث ناپایداری توافق و مانع احقاق حقوق مردم ایران در این فضای پلتفرمی می‌شود.

کمیته بازگشایی در خصوص این ایرادات به تیم مذاکره‌کننده تذکر داده و اصلاح متن‌های تدوین‌شده را پیگیری کرده است.

گفتنی است رفع فیلتر پلتفرم‌های فیلتر شده طبق مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود. طبق این مصوبه هر پلتفرم خارجی که بخواهد در ایران فعالیت کند، براساس آن مصوبه باید ضوابط و مقررات کشور را بپذیرد.

این مصوبه ۳۲ بندی که در شورایعالی فضای مجازی تصویب شده و به امضای رئیس‌جمهور رسیده است، یک روند گام به گام برای بازگشایی پلتفرم‌های فیلترشده دارد. در هر مرحله می‌بایست ابتدا اقدامات منسجم و کارشناسی‌شده‌ای صورت گیرد تا مقدمات بازگشایی فراهم گردد.

طبق این مصوبه، بازگشایی تلگرام مربوط به مرحله سوم است، اما در شرایطی مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز حتی اقدامات مرحله اول که می‌بایست بعد از رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی صورت گیرد، هنوز اجرایی نشده است.

کارشناسان معتقدند توجه به بند‌های کارشناسی این مصوبه علاوه بر الزام قانونی، حتی دست ایران را در مذاکره با پلتفرم‌های خارجی برای یک توافق با هدف احقاق حقوق مردم پر می‌کند.