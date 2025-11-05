En
تصاویر جنجالی ترامپ و خانم نخست وزیر
کد خبر:۱۳۳۸۳۳۸
نبض خبر

افشای محموله سلاح ارسالی به ایران توسط یار جلیلی!

امیرحسین ثابتی چهره نزدیک به سعید جلیلی در سخنرانی گفت: »سلاحی نبوده که از چین و روسیه خواسته باشیم و آنها به ما نداده باشند... اگر سلاحی ندادند علتش این بوده که پولش را نداده‌ایم!» این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه دست به فاش کردن اسرار نظامی ایران زد و گفت: «در روز چهارم بعد از جنگ (دوازده روزه) یک سری سامانه‌های هوایی هم ما از چین تحویل گرفتیم!» این حرکت عجیب در حالی انجام شد که مرکز ارتباطات ستاد کل نیرو‌های مسلح امروز در اطلاعیه‌ای هشدار داد: «هرگونه اظهارنظر در رابطه با همکاری‌های نظامی و دفاعی با سایر کشور‌ها از جمله خرید یا فروش تجهیزات و تسلیحات، فاقد وجاهت و اعتبار بوده و از کلیه رسانه‌ها انتظار می‌رود، بدون هماهنگی با این مرکز از انعکاس و انتشار این‌گونه اخبار و اطلاعات خودداری نمایند.» اظهارات خبرساز ثابتی را می‌بینید و می‌شنوید.
