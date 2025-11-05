عکس: چهره پنهان آزادی آمریکایی در دادگاه‌های مهاجرت

در حالی که آمریکا خود را مهد آزادی می‌داند، واقعیت در دادگاه‌های مهاجرت نیویورک چیز دیگری است. سالن‌های شلوغ، اضطراب مهاجران و حضور مأموران نقاب‌دار اداره مهاجرت (ICE) چهره‌ای نگران‌کننده از «عدالت آمریکایی» ترسیم کرده است. پناهجویانی که از سرکوب و ناامنی گریخته‌اند، این‌بار در سرزمین آزادی با ترس و بی‌اعتمادی روبه‌رو می‌شوند. تصاویر تازه رویترز، تناقض میان شعار‌های آزادی‌خواهانه آمریکا و واقعیت سرد و سخت نظام مهاجرتی آن را به‌روشنی آشکار می‌کند.