یادداشت
کد خبر: ۱۳۳۸۳۲۸
بازدید: ۴۹۱

عکس: چهره پنهان آزادی آمریکایی در دادگاه‌های مهاجرت

در حالی که آمریکا خود را مهد آزادی می‌داند، واقعیت در دادگاه‌های مهاجرت نیویورک چیز دیگری است. سالن‌های شلوغ، اضطراب مهاجران و حضور مأموران نقاب‌دار اداره مهاجرت (ICE) چهره‌ای نگران‌کننده از «عدالت آمریکایی» ترسیم کرده است. پناهجویانی که از سرکوب و ناامنی گریخته‌اند، این‌بار در سرزمین آزادی با ترس و بی‌اعتمادی روبه‌رو می‌شوند. تصاویر تازه رویترز، تناقض میان شعار‌های آزادی‌خواهانه آمریکا و واقعیت سرد و سخت نظام مهاجرتی آن را به‌روشنی آشکار می‌کند.

برچسب‌ها:
دادگاه‌های مهاجرت نیویورک آزادی آمریکایی آمریکا مهاجرین عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
