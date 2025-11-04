میلی صفحه خبر لوگو بالا
مکرون: دو محکوم امنیتی فرانسوی در ایران آزاد شدند

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، روز سه‌شنبه اعلام کرد دو تبعه این کشور، سسیل کوهلر، فعال سندیکایی فرانسوی، و همسرش، ژاک پاریس که سه سال در ایران بازداشت بودند، از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۱۴
| |
384 بازدید

مکرون: دو محکوم امنیتی فرانسوی در ایران آزاد شدند

به گزارش تابناک، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، که سه سال در ایران در بازداشت بودند، از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند.»

او از این اقدام به‌عنوان «نخستین گام» یاد کرد و گفت گفت‌وگوها برای بازگشت سریع آن‌ها به فرانسه ادامه دارد.

هنوز جزئیاتی از نحوه آزادی یا توافق‌های احتمالی منتشر نشده است.

گفتنی است، پیش از این مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی، که به‌دلیل حمایت از گروه حماس در فرانسه زندانی شده بود، ۳۰ مهرماه به‌صورت «مشروط» آزاد شد.

رییس‌جمهوری فرانسه تاکید کرد که دولت او «بی‌وقفه» برای بازگشت این دو شهروند تلاش می‌کند و از کارکنان سفارت فرانسه در تهران و تمام نهادهای دولتی کشورش به‌دلیل نقششان در این روند قدردانی کرد.

کوهلر و پاری در ماه مه ۲۰۲۲ حین سفر در ایران با روادید گردشگری به جرم جاسوسی بازداشت شدند.

فرانسه ماکرون رئیس جمهور فرانسه شهروندان فرانسوی ایران زندان زندان اوین آزادی مهدیه اسفندیاری
