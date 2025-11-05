نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به عملکرد میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رهبر انقلاب خطاب به میدری فرمود که برای کارگران باید یقه پاره کنی، اما او برای کارگران حتی خودش را هم خسته نکرد.

میدری نه تنها برای کارگران یقه پاره نکرد، بلکه خودش را هم خسته نکرد/به حجت شرعی رسیده‌ام که ماندن او در دولت غلط است

زهرا سعیدی مبارکه؛ نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با آخرین وضعیت طرح استیضاح احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشکلات این وزارتخانه، اظهار کرد: انتظار داریم که هیئت رئیسه مجلس برای امضاکنندگان این طرح، حرمت قائل شود و با توجه به مواردی که در مورد وزارت کار و شخص وزیر مطرح هست این طرح را اعلام وصول کند.

اگر وزارت کار 100 روز هم بی وزیر بماند بهتر است

به نظر بنده، اگر وزارتخانه صد روز هم بدون وزیر بماند، اما بقیه روزها با کیفیت امورات و کارهای مرتبط با وزارتخانه را جلو ببرد، بهتر است.

وی با اشاره به اینکه برخی ها می گویند که در صورت استیضاح وزیر وزارت تعاون صد روز بدون وزیر می ماند، افزود: به نظر بنده، اگر وزارتخانه صد روز هم بدون وزیر بماند، اما بقیه روزها با کیفیت امورات و کارهای مرتبط با وزارتخانه را جلو ببرد، بهتر است.

رئیس جمهور قبل از استیضاح خود اصلاحات را انجام بدهد

این نماینده امضا کننده طرح استیضاح وزیر کار تصریح کرد: استیضاح حق قانونی مجلس است اما امیدواریم که رئیس جمهور خود در بحث اصلاحات در این وزارتخانه ورود بکند و اصلاحات اساسی را انجام بدهد.

سعیدی مبارکه افزود: از رئیس جمهور درخواست دارم واقعا این موضوع بررسی کند و ببیند درخواست نمایندگان استیضاح کننده و تکدرشان چیست؟ حرف های آنها را بشنود، این موضوع هیچ اشکالی ندارد. در این صورت شاید رئیس جمهور به این نتیجه رسید که ماندن وزیر به صلاح نیست و وقت مجلس، هیئت رئیسه و فراکسیون ها نیز گرفته نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره مطرح است، بحث معیشت است، گفت: واقعا پاسخ های وزیر به جامعه کارگری چیست؟

نماینده مردم مبارکه در مجلس خاطر نشان کرد: در زمان شریعتمداری در وزارت کار، وزیر وقت با بازنشسته ها از جمله فولاد و ذوب آهن جلسات متعددی به منظور شنیدن مشکلات و درددلهای آنها برگزار می کرد، گاهی این جلسات از ساعت یک و نیم شب تا دو نیم هم ادامه داشت بدون اینکه نماینده ای به زحمت بیفتد. اما من این تحرکات را اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی بینم.

میدری چند جلسه با کارگران برگزار و مطالپاتشان را دنبال کرده؟

میدری به عنوان وزیر کار چند جلسه برای این موضوع با کارگران برگزار کرده است؟ آیا تاکنون به سازمان امور استخدامی موضوع تبدیل وضعیت را منتقل کرده است؟ به کارگران قول پیگیری داده است؟

سعیدی مبارکه با اشاره به اینکه وزیر کار وزیری است که باید در متن جامعه باشد و با کارگران، بازنشستگان نشست و برخواست داشته باشد و با آنها به طور مداوم جلساتی برگزار کند، افزود: مهمترین درخواستی که کارگران دارند بحث تبدیل وضعیت است. میدری به عنوان وزیر کار چند جلسه برای این موضوع با کارگران برگزار کرده است؟ آیا تاکنون به سازمان امور استخدامی موضوع تبدیل وضعیت را منتقل کرده است؟ به کارگران قول پیگیری داده است؟

میدری نه تنها برای کارگران یقه پاره نکرد بلکه خودش را هم خسته نکرد

وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب خطاب به وزیر کار مبنی بر اینکه تو (وزیر کار) باید برای کارگران یقه پاره کنی، ادامه داد: این فرمایش رهبری بدان معناست که تو مهمترین وزیری هستی که باید یقه پاره بکنی. ما ندیده ایم که آقای مدیری برای کارگران یقه پاره کند. آیا واقعا در راستای پیگیری و دنبال کردن مطالبات کارگران خودش را خسته کرده است؟

آقای وزیر! سهم 3 درصدی اشتغال معلولان چه شد؟

این نماینده امضاکننده طرح استیضاح میدری، اظهار کرد: ما یک بیخیالی و غرور در وزیر را می بینم. سوال دیگری که در خصوص عملکرد ایشان مطرح است این است که آیا آن 3 درصد سهم اشتغال معلولان اجرا شده است؟ چه کسی در هیئت دولت باید پیگیر این موضوع باشد؟ آیا وی در مورد 3 درصد سهم اشتغال معلولان با بقیه وزرا حرفی زده است؟ اگر نزده گناه کرده است.

سعیدی مبارکه افزود: آیا آقای وزیر در مورد تبدیل وضعیت کارگران با سازمان امور استخدامی چانه زنی کرده است؟ همسان سازی بازنشستگان را در هیئت دولت پیگیری کرده یا خیر؟

وزارت تعاون در بحث یارانه ها شاخص های ورودی را می بیند نه خروجی

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به دهک بندی یارانه ها، تصریح کرد: ما نمایندگان همواره در میان مردم حضور داریم. فردی که دارای 5 فرزند است و ماهیانه 30 میلیون حقوق دریافت می کند، نباید یارانه اش قطع شود. وزارت تعاون صرفا شاخص ورودی سی میلیون را می بیند و خروجی آن را نمی بیند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس در پایان گفت: بنده به حجت شرعی رسیده ام که ماندن میدری در هیئت دولت غلط است.