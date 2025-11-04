عکس: زلزله شمال افغانستان

زمین دوباره لرزید؛ این‌بار در شمال افغانستان. زلزله‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر، بامداد امروز روستا‌ها و شهر‌های این منطقه را به لرزه درآورد و در چند لحظه، خانه‌ها، امید‌ها و زندگی ده‌ها خانواده را در هم شکست. گزارش‌ها از مرگ دست‌کم ۳۰ نفر و ویرانی گسترده در مناطق کوهستانی حکایت دارد؛ جایی که امدادرسانی دشوار است و مردم با دستان خالی به جست‌وجوی بازماندگان در زیر آوار ادامه می‌دهند. تصاویر منتشرشده از منطقه، چهره‌ای تلخ از رنج و مقاومت را نشان می‌دهد؛ مردمانی که بار دیگر در میان خاک و غبار، برای نجات و بازسازی زندگی‌شان می‌جنگند.