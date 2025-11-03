ترامپ: مادورو رفتنی است اما...

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ جدید خود، علی‌رغم آن‌که به طور غیرمستقیم تهدید به نابودی دولت نیکلاس مادورو کرد اما مدعی شد که قرار نیست به این کشور حمله کند. ترامپ در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس آمریکا که یکشنبه پخش شد، در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا قصد دارد وارد جنگ با ونزوئلا شود، گفت: «بعید می‌دانم. فکر نمی‌کنم چنین چیزی رخ دهد.» با این‌حال اما در ادامه، وقتی از او پرسیده شد آیا روزهای مادورو به پایان رسیده است، پاسخ داد: «بله، فکر می‌کنم همین‌طور است.»