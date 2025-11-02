En
تحرکات فرماندهان ارشد نظامی ایران قبل از حمله اسرائیل
تعداد بازدید : 641
کد خبر:۱۳۳۷۹۰۶
1924 بازدید
نبض خبر

سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!

سردار رحیم نوعی اقدم از فرماندهان سپاه قدس در سوریه در سخنانی غیرمنتظره گفت: «ما اخیراً آزمایش موشکی انجام دادیم. کل موشک‌های آزمایش شده در شاهرود، بردش از 13000 کیلومتر تا 23000 کیلومتر است. آمریکا مُرد آن روز که بیای بزنی و نابود کنی و قهرمان برگردی. اگر خطایی بکنی، فاصله‌ات را تا ایران اندازه بگیر، با موشک‌های قاره پیما با برد تا 23000 کیلومتری به فضل الهی قلب آمریکا را هدف قرار می‌دهیم» اظهارات این سردار سپاه که به شدت در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر رحیم نوعی اقدم موشک قاره پیما موشک برد بلند ویدیو بازدارندگی موشکی توان موشکی ایران جنگ ایران و اسرائیل
ویدیوهای مرتبط
