سردار رحیم نوعی اقدم از فرماندهان سپاه قدس در سوریه در سخنانی غیرمنتظره گفت: «ما اخیراً آزمایش موشکی انجام دادیم. کل موشک‌های آزمایش شده در شاهرود، بردش از 13000 کیلومتر تا 23000 کیلومتر است. آمریکا مُرد آن روز که بیای بزنی و نابود کنی و قهرمان برگردی. اگر خطایی بکنی، فاصله‌ات را تا ایران اندازه بگیر، با موشک‌های قاره پیما با برد تا 23000 کیلومتری به فضل الهی قلب آمریکا را هدف قرار می‌دهیم» اظهارات این سردار سپاه که به شدت در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته را می‌بینید و می‌شنوید.