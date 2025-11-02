پس از دو دهه، موزه بزرگ مصر GEM، با هزینه یک میلیارد یورویی و با نمایش بیش از صد هزار اثر باستانی در هفده سرا، از جمله مجموعه کامل گنجینه‌های توت‌عنخ‌آمون - را که برای اولین بار زیر یک سقف گرد هم آمده‌اند، هفت هزار سال تاریخ این سرزمین را به تصویر می‌کشد. با آزمایشگاه‌های مرمت پیشرفته، طراحی پایدار که مصرف انرژی را 60 درصد کاهش می‌دهد و چشم‌اندازهای پانوراما از اهرام باستانی، این موزه که تنها در یک مایلی اهرام جیزه قرار دارد، چیزی بیش از یک موزه است: بیانیه جسورانه مصر به جهان است که 7000 سال تاریخ را با جاه‌طلبی مدرن پیوند می‌دهد. تصاویر این موزه شگفت انگیز را می‌بینید.