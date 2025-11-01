عکس: چابهار؛ بندری همیشه بهار در گهواره فرهنگ و طبیعت
در جنوبیترین کرانههای ایران، بندر چابهار چون نگینی بر ساحل دریای عمان میدرخشد. سرزمین رنگها و خورشید، جایی که ساحلهای بکر، آیینهای بومی و صنایع دستی چشمنواز، تصویری زنده از پیوند انسان و طبیعت را روایت میکنند. این بندر راهبردی با ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی خود، چهرهای نو از گردشگری ایران را به نمایش میگذارد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس مستند چابهار سرزمین رنگها و خورشید صنایع دستی طبیعت ایران
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.