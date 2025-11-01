En
کد خبر: ۱۳۳۷۶۸۲
بازدید: ۳۶۴

عکس: چابهار؛ بندری همیشه بهار در گهواره فرهنگ و طبیعت

در جنوبی‌ترین کرانه‌های ایران، بندر چابهار چون نگینی بر ساحل دریای عمان می‌درخشد. سرزمین رنگ‌ها و خورشید، جایی که ساحل‌های بکر، آیین‌های بومی و صنایع دستی چشم‌نواز، تصویری زنده از پیوند انسان و طبیعت را روایت می‌کنند. این بندر راهبردی با ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی خود، چهره‌ای نو از گردشگری ایران را به نمایش می‌گذارد.

برچسب‌ها:
عکس مستند چابهار سرزمین رنگ‌ها و خورشید صنایع دستی طبیعت ایران
