عکس: چابهار؛ بندری همیشه بهار در گهواره فرهنگ و طبیعت

در جنوبی‌ترین کرانه‌های ایران، بندر چابهار چون نگینی بر ساحل دریای عمان می‌درخشد. سرزمین رنگ‌ها و خورشید، جایی که ساحل‌های بکر، آیین‌های بومی و صنایع دستی چشم‌نواز، تصویری زنده از پیوند انسان و طبیعت را روایت می‌کنند. این بندر راهبردی با ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی خود، چهره‌ای نو از گردشگری ایران را به نمایش می‌گذارد.