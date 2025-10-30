عکس: سفر سید عباس عراقچی به تبریز
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در «همایش ملی آذربایجان، دیپلماسی و تمامیت ارضی ایران؛ بزرگداشت میرزا محبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو» در دانشگاه تبریز سخنرانی کرد.
سید عباس عراقچی وزیرخارجه تبریز
