کد خبر: ۱۳۳۷۲۷۳
بازدید: ۳

عکس: سفر سید عباس عراقچی به تبریز

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در «همایش ملی آذربایجان، دیپلماسی و تمامیت ارضی ایران؛ بزرگداشت میرزا محبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو» در دانشگاه تبریز سخنرانی کرد.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
