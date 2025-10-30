عکس: بحران انسانی در سودان
نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) وابسته به امارات متحده عربی در سودان، در شهر "الفاشر" در غرب این کشور، دست به قتل عام گروهی مردم زده اند.تصاویری ماهواره ای، حاوی خوشههایی از اشیاء و تغییر رنگ زمین را نشان داده که شواهدی از اجساد انسان است.این تصاویر ماهواره ای، روایتهای دیگر گروههای امدادی که صحنههای آشفتهای را در محل گزارش کردهاند، از جمله قتلها، دستگیریها و حمله به بیمارستانها را تایید میکند.(به دلیل حجم بالای خشونت و خونریزی و همچنین حفظ ملاحظات اخلاقی و انسانی، از انتشار تمامی تصاویر معذوریم.)
