عکس: پنجرهای به گذشته؛ مسجد سپهسالار
مسجد سپهسالار، یکی از نخستین و بزرگترین مسجدهای شهر تهران است. ساختمان بنای بیشتر مدرسه در دوران ناصرالدین شاه قاجار در ۱۲۹۶ ه. ق (۱۲۵۷ خورشیدی) به توصیه شخص حاجی پیرزاده نائینی، توسط وزیر خارجه و جنگ وقت میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی، شروع شد و پس از مرگ وی برادرش میرزا یحیی خان مشیرالدوله ساختمان آن را به اتمام رسانید. هم اکنون این مسجد در مجموعه مدرسهعالی و دانشگاه شهید مطهری در کنار عمارت بهارستان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تهران جای گرفته است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.