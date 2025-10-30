عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ مسجد سپهسالار

مسجد سپهسالار، یکی از نخستین و بزرگ‌ترین مسجد‌های شهر تهران است. ساختمان بنای بیشتر مدرسه در دوران ناصرالدین شاه قاجار در ۱۲۹۶ ه‍. ق (۱۲۵۷ خورشیدی) به توصیه شخص حاجی پیرزاده نائینی، توسط وزیر خارجه و جنگ وقت میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی، شروع شد و پس از مرگ وی برادرش میرزا یحیی خان مشیرالدوله ساختمان آن را به اتمام رسانید. هم اکنون این مسجد در مجموعه مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری در کنار عمارت بهارستان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تهران جای گرفته است.